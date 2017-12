Startschuss für die Rittergut-Rettung In Tiefenau hat das Freilegen der historischen Gutsgebäude vom Wildwuchs begonnen. Doch das soll nur der Anfang sein.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr halfen mit Muskelkraft und Kettensägen.

Objektmanager Holger Wolf und acht Mitglieder der Tiefenauer Feuerwehr haben am Sonnabend Teile des Tiefenauer Ritterguts rund um das sogenannte Torbogenhaus freigelegt.

Tiefenau. Holger Wolf holt Schwung und lässt los. Plonk. Das Stück Stamm landet auf dem Holzhaufen vorm Torbogenhaus. Dann muss Wolf auch schon Platz machen, der nächste will abladen. Es ist Sonnabendvormittag auf dem Tiefenauer Rittergutsgelände. Seit dem Morgen sind hier neun Männer zugange – Objektmanager Holger Wolf und mit ihm acht Mitglieder der örtlichen Feuerwehr. Gemeinsam legen sie die verwilderten Gebäude und Mauern frei.

Eine mühsame Arbeit. Der Boden ist dicht mit Efeu berankt und mit Laubblättern übersät. Überall lauern verdeckte Hindernisse: Reste des früheren Schlossgrabens, bemooste Steine, Draht. Hin und wieder strauchelt einer der Männer. Unterm Laub kommt ein alter weißer Emaile-Kochtopf mit buntem Blumenmuster zum Vorschein. Während zwei Motor-Kettensägen dröhnen, ziehen die Kameraden schweren Schrittes Reisig auf einen großen Haufen. Dann ist erst mal eine Pause angesagt.

Der 2. Dezember 2017, er könnte zu einem markanten Datum in der Geschichte des Ortes werden und einmal als der Tag gelten, an dem die Tiefenauer Rittergut-Rettung begonnen hat. Angedacht ist die schon lange. Seit mehr als zehn Jahren hat der niederländische Unternehmer Henry de Jong vor, das historische Gelände in eine große Ferienanlage inklusive wiederaufgebautem Schloss als Viersternehotel und weiteren Attraktionen zu verwandeln. Die Agrarfläche zwischen den Dörfern Lichtensee, Heidehäuser und Tiefenau soll einmal ein 18-Loch-Golfplatz werden.

„Jetzt passiert auch endlich was“

Gesprochen wird über das Millionenprojekt seit Jahren. Auch Vorbereitungen – Flächenkäufe, öffentliche Genehmigungsverfahren, Abstimmungen mit Behörden und Geschäftspartnern, Bauplanungen – laufen schon. Aber vor Ort tat sich nichts. Auch, weil Henry de Jong das für seine Pläne so zentrale Rittergutsgelände bis vor Kurzem gar nicht gehörte. Das allerdings hat sich Ende August geändert. Was nun auch den Auftakt fürs Abholzen möglich machte.

Holger Wolf leitet die Aktion. Der Tiefenauer ist Henry de Jongs Mann vor Ort. Im Oktober hat der neue Besitzer des Gutsgeländes den langjährigen Ex-Ortschaftsrat als Objektmanager bei sich angestellt. „Jetzt passiert etwas, das man auch sieht, nachdem jahrelang immer nur Papier beschrieben wurde“, sagt Wolf bei einem Rundgang über das Gutsgelände. Mit einem Arbeitseinsatz wird es mit der Freilegung der historischen Gebäude bei Weitem nicht getan sein, so massiv hat sich die Natur das Areal seit der letzten Pflegemaßnahme der Vorbesitzer vor mehr als zwanzig Jahren zurück erkämpft. Um systematisch vorgehen zu können, ist das Gutsgelände in zehn Abschnitte eingeteilt worden. Bis 28. Februar laufe die denkmalpflegerische Genehmigung für die Pflegearbeiten, sagt Holger Wolf. Bis dahin sollen, je nach Witterung, weitere Arbeitseinsätze mit der Feuerwehr folgen. Die hilft aus gutem Grund: Das Gerätehaus der Tiefenauer Kameraden befindet sich auf dem Rittegutsgrundstück und darf auch vorläufig weiter dort bleiben.

Vor allem Holunder, Nussbäume und Akazien sollen bis Ende Februar auf dem Gutsgelände entfernt werden. Priorität hat, was in der Nähe der Schlossmauer und der Gebäude wächst. Da soll Platz schaffen für Gerüste: Ab nächstem Jahr sollen Notsicherungsmaßnahmen an den teils Gutsgebäuden beginnen. Teilweise ist das Dach eingefallen und die Balken durch eindringende Nässe morsch geworden. Wird dort nichts getan, droht der Einsturz.

Welche Bäume gefällt werden dürfen, ist amtlich abgesegnet. Vorige Woche seien Vertreter der Denkmal- und Naturschutzbehörden vor Ort gewesen, sagt Holger Wolf. Die große Kastanie im Innenhof, dortige Linden und viele weitere Bäume, die zum Gutsensemble gehören, wurden markiert. Sie bleiben stehen. Kritik, dass durch die Freilegung des Ritterguts die grüne Lunge Tiefenaus zerstört werde, kann Holger Wolf nicht nachvollziehen. „Wenn man diese barocke Anlage erhalten will, muss man der Verwilderung entgegentreten“, findet Wolf, der die Ortschronik verfasst hat und dessen Herz am Rittergut hängt: „Meine erste Erinnerung ans Gut ist dieser Raum hier“, sagt er und deutet auf ein verfallenes Zimmer im Eingang des Torbogenhauses. „Das war damals die Konsum-Verkaufsstelle, in die ich als kleiner Stift Ende der 60er mit meiner Mutter gegangen bin.“

Derweil geht die Pause der Feuerwehrleute zu Ende. Jetzt ist wieder ranklotzen angesagt. Den Abschnitt bis zum Pavillon Rosengarten wollen sie an diesem Vormittag freilegen. Noch viel Arbeit. Doch der Anfang ist gemacht.

