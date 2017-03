Startschuss für den neuen Citylauf Wie immer beginnt in Dresden die Saison – diesmal jedoch mit kleinen Änderungen, Joey Kelly als Motivator und großen Plänen.

Auf die Plätze, fertig, … Am 19. März geht es wieder los. Mit dem Citylauf beginnt die Saison. © Matthias Rietschel

Er wiederholt sich. „In Dresden läuft’s“, sagt Reinhardt Schmidt und wählt damit jene Worte, mit denen er schon im Vorjahr auf den Internationalen Citylauf hingewiesen hat. Wieso soll der Geschäftsführer der Laufszene Events GmbH auch neue Parolen suchen, wenn die Erfolgsgeschichte immer weiterläuft!?

Bereits zum 27. Mal findet der Citylauf am 19. März statt. Er ist damit nicht nur traditionell der erste große deutsche Straßenlauf des Jahres, sondern wirklich das, was man einen Klassiker nennt. Seit 2012, als Schmidt und seine Mitstreiter im Auftrag des Citylaufvereins die Organisation übernahmen, haben sich die Teilnehmerzahlen zudem nahezu verdoppelt.

Rund 3 500 werden in diesem Jahr erwartet, davon allein gut 2 000 beim 10-km-Hauptlauf durch die Innenstadt. Der Citylauf ist und bleibt eben die Standortbestimmung nach den Wintermonaten. Ob ambitionierter Hobbyläufer, interessierte Neu- oder Wiedereinsteiger oder professionelle Spitzenathleten – das Spektrum ist riesig und das Ansinnen bei allen gleich auf der offiziell vermessenen Strecke. Nur die gelaufenen Zeiten unterscheiden sich.

Vorjahressieger Evans Taiget aus Kenia benötigte 30:35 Minuten, der Letzte mehr als das Doppelte, was auf dem Zwei-Runden-Kurs zwangsläufig zu Überrundungen führt. „Meistens passiert das ab Kilometer acht beziehungsweise drei, was für die einen sicher nicht besonders motivierend ist und die Läufer ganz vorne bis zu 30 Sekunden kostet“, erklärt Schmidt.

Man habe sich daher entschlossen, sagt er, der schnellen Spitze ein eigenes Rennen zu geben, den sogenannten Elitelauf. Demnach dürfen um 10.30 Uhr all diejenigen starten, die sich eine Zielzeit unter 40 Minuten (Männer) und 45 Minuten (Frauen) zutrauen. Überprüft wird das im Vorfeld nicht, doch das Ziel nach exakt 50 Minuten geschlossen. Gemeldet haben für den Elitelauf bereits gut hundert Teilnehmer, darunter mit dem Norweger Sondre Moen ein Nachwuchs-Europameister mit einer Bestzeit von 28:25 Minuten, einige afrikanische Läufer, der deutsche Marathonmeister Marcus Schöfisch sowie die Hahner-Zwillinge Anna und Lisa.

Alle anderen starten anschließend im Hauptlauf um 11.30 Uhr und können sich auf der weitgehend flachen und kurvenarmen Strecke an sogenannten Zug- und Bremsläufern orientieren, also Tempomachern für eine Zielzeit von 40, 50 und 60 Minuten. Auch das ist ein Novum für einen 10-km-Lauf.

Für die richtige Motivation und Einstimmung soll indes Joey Kelly sorgen. Der frühere Straßenmusiker, der es mithilfe seiner Familie zum Popstar brachte, ist inzwischen als Extremsportler auf Tour. Am 17. März, 19.30 Uhr, erzählt er im Dresdner Ufa-Palast in seinem Vortrag „No Limits“ über sein bewegtes Leben – was auch gut zum Citylauf und seinen Organisatoren passt. Denn mit Grenzen haben sie es offenbar ebenfalls nicht so und die nächsten Ideen längst in Planung. Ab 2019 soll das Rennen gleichzeitig mit der Aktiv- und Vital-Messe stattfinden – inklusive Zieleinlauf in der Messehalle.

Info und Anmeldung: www.citylauf-dresden.de

