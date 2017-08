Startschuss für Breitband-Ausbau

Die Telekom gibt am Mittwoch den offiziellen Startschuss für den Ausbau ihres Breitbandnetzes in Kreischa. Der symbolische erste Spatenstich findet ab 10 Uhr am Landhotel Rosenschänke in der Baumschulenstraße im Ortsteil Gombsen statt. Der von dem Kommunikationskonzern finanzierte Ausbau für schnelleres Internet sieht vor, dass Kabelverzweiger mit moderner Glasfaser- und MSAN-Technologie angeschlossen werden. Damit sind Downloadraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunden möglich.

Von diesem Ausbau profitieren laut Rathaus die Ortsteile Kleincarsdorf, Gombsen, Quoren, Teile von Lungkwitz und der Ortskern Kreischas. Um auch in weiteren Bereichen der Gemeinde mit bisher langsamerem Internet künftig Raten von 30 Mbit/s zu ermöglichen, wird nun eine vom Bund geförderte Machbarkeitsstudie erstellt. (skl)

