Startschuss für 48-Stunden-Aktion Junge Leute aus dem Landkreis können sich wieder mit ihren Projekten bewerben. Die Besten erwartet eine Prämie.

© dpa

Im Landkreis Bautzen findet auch in diesem Jahr wieder die 48-Stunden-Aktion statt, bei der Jugendliche an einem Wochenende etwas für ihren Ort tun. Sie streichen das Buswartehäuschen, bringen den Sportplatz oder Wanderwege auf Vordermann, bauen am Jugendklub einen Grillplatz. Ideen gibt es viele, das haben die Aktionen mit jeweils mehreren Hundert Teilnehmern in den vergangenen Jahren gezeigt. Diesmal ist es vom 9. bis 11. Juni soweit. Bereits jetzt können sich Gruppen mit ihrem Projekt dafür anmelden, egal ob Jugendklub, Schulklasse oder Sportverein.

Den besten Projekten winkt zudem eine Geldprämie. Denn weil die Kreissparkasse Bautzen und die Ostsächsische Sparkasse wieder als Sponsoren dabei sind, werden erneut Sonderpreise vergeben. Über die Preisträger entscheidet im Mai eine Jury. Bekanntgegeben wird das Ergebnis zum Auftakt der 48-Stunden-Aktion im Juni. (SZ)

Bewerbungen sind bis 30. April möglich unter www.48h-bautzen.de

zur Startseite