Startrompeter Güttler spielt für neue Glocken

Im kommenden Jahr wollen die Briesnitzer ein lange geplantes Vorhaben endlich in die Tat umsetzen. Die Kirche soll ein neues Geläut bekommen. Im Januar kommt in der Glockengießerei Lauchhammer zuerst die große Glocke an die Reihe, im Februar werden die mittlere und die kleine Glocke folgen. Zum 500-jährigen Reformationsfest im Herbst sollen die Briesnitzer dann erstmals das neue Geläut hören.

Jahrelang haben die Gemeinde und der Förderverein für das Vorhaben gespart. Insgesamt summieren sich die Kosten auf über 220 000 Euro. Die Hälfte des Geldes stammt aus Spenden, die der Förderverein gesammelt hat, einen Teil gibt die Landeskirche dazu, ein weiterer kommt von der Gemeinde. Nun fehlen noch 30 000 Euro. Bei Konzerten wird kräftig weitergesammelt. Ludwig Güttler unterstützt die Spendensammler bei ihrer Arbeit. Der bekannte Trompeter und Dirigent kommt für ein Benefizkonzert in die Briesnitzer Kirche. Das findet am 6. Januar, 19 Uhr, statt. Karten gibt es ab 25 Euro im Pfarramt oder unter Telefon 4210361. (SZ/acs)

