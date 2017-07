Motorsport Startnummer 7 bringt Glück Nanett Centner aus Radebeul gewinnt mit ihrem Fahrer Ron Schumann die Grabfeld-Rallye.

Ron Schumann (rechts) ist der erste Fahrer, der gleich bei seiner ersten Teilnahme die Grabfeld-Rallye gewinnen konnte. Nanett Centner aus Radebeul erwies sich dabei als perfekte Copilotin. © privat

Zweimal hat Nanett Centner bereits die Grabfeld-Rallye im hessischen Sulzdorf gewonnen – als Copilotin des Thüringers Raphael Ramonat. Vergangenes Wochenende schaffte sie nunmehr den Hattrick, diesmal an der Seite von Ron Schumann aus Limbach-Oberfrohna, der die Rallye zum ersten Mal gewann.

Dabei stand zu Saisonbeginn eigentlich gar keine 35er Rallye auf dem Programm von Nanett Centner. Doch letztlich wollte sie unbedingt an dem Rennen, immerhin die größte Amateursport-Rallye in Deutschland, teilnehmen. Und so stand sie am Sonnabend mit Startnummer 7, die am ende Glück bringen sollte, mit ihrem Mitsubishi EVO 9 am Start.

Der Schlüssel zum Podium, das war allen Teilnehmern von vornherein klar, würde die zweite Wertungsprüfung sein. Sie war für alle Beteiligten neu, auf allen anderen Prüfungen würde es sehr schwer werden, die jahrelangen Streckenkenntnisse der vertretenen Protagonisten zu knacken.

Mit einem extra verfeinerten Antrieb, exzellenter Ansage und einem sensiblen Gasfuß bei den nassen und rutschigen Bedingungen legten Ron und Nanett eine absolute Bestzeit vor, an der sich letztlich alle Mitbewerber die Zähne ausbeißen sollten. Mit neun Sekunden Vorsprung gewannen Ron Schumann und Nanett Centner die 24. Auflage der Grabfeldrallye. (rt)

zur Startseite