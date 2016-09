Startklar für die Rallye

Mit extrem seltenen Oldtimern cruisen Martin Riedel (sitzend) und Kevin Lißner von der „Klassik Garage Neukirch“ mit Beifahrern am Sonnabend auf der 4. SZ-Rallye Elbflorenz von Dresden nach Meißen. Der Nieskyer Fahrlehrer Martin Riedel wird auf der zweitägigen Ausfahrt im 41 Jahre alten VW Passat unterwegs sein. Das rote Coupé ist quasi auf deutschen Straßen ausgestorben. Schwager Kevin Lißner sitzt in einem 6er-BMW – ebenfalls ein langgezogenes Coupé, das einst der „Bulle von Tölz“ in der gleichnamigen TV-Serie fuhr. Die Vorbereitungen für die Rallye sind jetzt im Gange. „Der BMW wird durchgecheckt, der Passat hat ein neues Schaltgestänge und neue Reifen bekommen“, sagt Martin Riedel. Die Neukircher starten jeweils in der Einzel- und der Mannschaftswertung. Dafür wurde jetzt noch ein drittes Fahrzeug, ein alter Porsche, flott gemacht. Auf die Tube drücken dürfen die Neukircher aber nicht. Zur Rallye geht‘s vielmehr darum, Etappen im festgelegten Zeitfenster ohne Abweichungen zu meistern.

Foto: Steffen Unger

www.rallye-elbflorenz.de

