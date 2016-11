Startklar gegen glatte Straßen Mit 210 Tonnen Salz und 175 Tonnen Splitt hat sich Bautzen auf den Winter vorbereitet. Im Notfall rollen die Räum- und Streufahrzeuge auch rund um die Uhr.

Der Winterdienst-Multicar ist fit und Marcel Mahling bereit für Touren durch Bautzen. © Uwe Soeder

Bautzen ist für den Winter gerüstet. Mit 210 Tonnen Salz und 175 Tonnen Splitt, die durch 40 Mitarbeiter und 15 Fahrzeuge verteilt werden, sieht sich die Stadt gut auf die frostige Jahreszeit vorbereitet. Der Landkreis hat noch einmal 9 300 Tonnen Salz gebunkert. Davon stammt knapp die Hälfte noch vom vergangenen Winter, wo sie nicht gebraucht wurde. Zwölf Lkw, dazu zwölf kleinere und wendige Unimog und fünf kleine Fahrzeuge wurden in den letzten Wochen überprüft und instand gesetzt. Auf weitere 25 Fremdfahrzeuge kann der Landkreis in Spitzenzeiten zurückgreifen, um mehr als 1 600 Kilometer Straßen befahrbar zu halten – in der Regel zwischen 3 Uhr und 22 Uhr, im Notfall auch rund um die Uhr. (SZ)

zur Startseite