Startklar für den Biathlon-Cup Mitglieder des SV 52 Zschaitz haben das Waldstadion präpariert. Gefragt sind Puste und eine ruhige Hand.

Lutz Hofmann vom Organisationsteam des Zschaitzer Biathlon-Cups ist mit der Schneefräse im Waldstadion unterwegs. © Dietmar Thomas

Die Vorfreude auf den Zschaitzer Biathlon-Cup ist den „Jungsenioren“ förmlich anzumerken. Dabei handelt es sich um Mitglieder des SV 52 Zschaitz, die bei der Vorbereitung des Wettkampfes helfen. Zurzeit passt alles – das Winterwetter ist traumhaft, die Temperaturen stimmen, die Vereine aus der Gemeinde ziehen mit und es haben sich schon viele Sportler für den Wettkampf angemeldet. „Das ist alles sehr erfreulich. Doch es gibt auch noch viele, die gern am Wettbewerb teilnehmen wollen, aber sich noch nicht bei der Gemeinde angemeldet haben. Das ist aber für uns für die Planung des Ablaufes wichtig“, sagte Lutz Hofmann vom Organisationsteam.

Das hatte schon beim ersten Schnee im neuen Jahr sofort die Idee aufgegriffen, in diesem Jahr wieder einen Biathlon-Cup zu organisieren. „In den letzten beiden Wintern brauchten wir darüber gar nicht nachzudenken. Da gab es keinen Schnee. Und in anderen Jahren hatten wir alles organisiert, und dann hat uns das Wetter doch einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Lutz Hofmann. Nun soll es am Sonntag bei optimalen Voraussetzungen klappen. „Wir sind sehr gut vorbereitet und haben schon viel Werbung gemacht“, so Hofmann.

Anmeldung notwendig zurück 1 von 4 weiter Der Zschaitzer Sportverein organisiert für Sonntag den Biathlon-Cup. Austragungsort ist das Waldstadion. Der erste Gruppenstart ist gegen 10Uhr geplant. Trainiert werden kann am Sonnabend ab 14 Uhr. Gestartet wird in den Klassen Herren, Damen, Kinder und Staffel. Vier Teilnehmer bilden eine Staffel. Wer am Training und am Wettkampf teilnehmen will, muss sich per Mail barkawitz@gemeinde-zschaitz-ottewig oder per Fax unter 03432420576 anmelden.

Am Mittwoch begannen die Arbeiten im Stadion. Unter Anleitung von Vereinsvorstand Lutz Hofmann, dessen Firma die Technik stellt, wurde der Schnee auf der Strecke rund um den Fußballplatz gewalzt und abgeschleppt. Am Donnerstag beseitigten die Helfer noch Unebenheiten. Auch die Absperrungen stehen. Jochim Mönicke übernahm das Ziehen der Loipe.

Die Loipe hat eine Länge von etwa 400 Metern. Nach dem Start von jeweils fünf Sportlern ist zunächst diese Strecke zu absolvieren. Dann wird im Liegen auf die zirka zehn Meter entfernten Scheiben mit dem Luftgewehr geschossen. Dann geht es in die nächste Runde oder es müssen Strafrunden absolviert werden. Nachdem im Stehen ebenfalls noch einmal auf die Scheiben geschossen wurde, geht es in die letzte Runde. Insgesamt 1,2 Kilometer müssen die Läufer zurücklegen. Wer trainieren will, ist am Sonnabend ab 14 Uhr willkommen. „Am Sonntag besteht dazu keine Möglichkeit“, sagte Lutz Hofmann. Die Organisatoren wünschen sich, dass nicht nur viele Sportler am Wettkampf teilnehmen, sondern auch Zuschauer. „Wir haben uns darauf eingestellt. Der Frauenverein kümmert sich um die Versorgung, sodass sowohl das Mittagessen als auch das Kaffeetrinken gesichert sind“, sagte Hofmann.

Der Faschingsverein kümmert sich um die Moderation des Wettkampfes und der Feuerwehrverein um die Ausstattung. Parkplätze im Umfeld des Waldstadions sind ausreichend vorhanden und die Flächen geschoben. Lutz Hofmann bittet die Wettkampfteilnehmer, am Sonntag vor 10 Uhr zu erscheinen, da noch die Auslosung und die Belehrung anstehen.

