Startklappe im Hüttertal Laufsportler trafen sich am Sonntag in Radeberg zum Hüttertallauf. Den Sieg holte sich ein Dresdner.

Start frei zum Hüttertallauf. © Bernd Goldammer

Spannende Sekunden am Sonntagmorgen punkt 10.10 Uhr an der Hüttermühle Radeberg. Gerade hat Oberbürgermeister Gerhard Lemm die Startklappe zum Teamstart knallen lassen. Die Teilnehmer kämpfen um Meter und Sekunden. Wenige Minuten zuvor hatte das Radeberger Stadtoberhaupt bereits den Zehn-Kilometer-Lauf freigegeben. Zahlreiche Teilnehmer lobten die Veranstalter für die großartige Organisation des 7. Radeberger Hüttertallaufes. Auch der Regen störte nicht. Der Sieg im Hauptwettkampf mit über einhundert Startern ging an den Dresdner Läufer Tino Sickert. (BG)

zur Startseite