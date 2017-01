Startkapital für Porzellanweg ist da Die geplante Trasse soll Touristen durch besondere Fassaden- oder Wegegestaltung durch die Meißner Altstadt geleiten. Die Idee ist nicht neu.

Für den Porzellanweg gibt konkrete Pläne, welche Sichtachsen in der Stadt geeignet sind, um mit kunstvollen Elementen verziert zu werden. Diese sollen an die Porzellanproduktion in Meißen erinnern. © Claudia Hübschmann

Ein Porzellanweg zwischen Manufaktur und Albrechtsburg wird immer wahrscheinlicher. Er soll Touristen durch besondere Fassaden- oder Wegegestaltung durch die Meißner Altstadt geleiten. So gibt es konkrete Pläne, welche Sichtachsen in der Stadt geeignet sind, um mit kunstvollen Elementen verziert zu werden. Diese sollen an die Porzellanproduktion in Meißen erinnern. Die Idee ist nicht neu, sie tatsächlich verwirklichen zu können, aber schon.

Um die Ansätze weiterzuentwicklen, arbeitet die Stadt eng mit dem Meißner Designer Olaf Fieber zusammen. Er sagte im Bauausschuss Anfang Januar, dass sich die Porzellan-Elemente in die Architektur der Altstadt einfügen und keinesfalls rein dekorativ wirken sollten. Schwerpunkte sollen zunächst die Görnische Gasse und der Steinweg sein. Als finanzielle Basis für das Projekt „Porzellanweg“ wird ein Verfügungsfonds dienen, der im öffentlichen Teil des Verwaltungsausschusses am 11. Januar, 17 Uhr, im Meißner Rathaus eingerichtet werden soll.

Der Fonds wird ins Leben gerufen, um den Städtebau in den Sanierungsgebieten links und rechts der Elbe zu unterstützen. Für den Porzellanweg, der in den nächsten fünf bis zehn Jahren fertiggestellt werden soll, stehen bereits rund 10 000 Euro aus dem Bundeswettbewerb „Ab durch die Mitte“ als Startkapital zur Verfügung. (SZ/mhe)

zur Startseite