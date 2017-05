Starthilfe für Oberschüler Optimale Berufsvorbereitung ist Teil des Unterrichts. Jetzt konnten Schüler mit Firmen auf Tuchfühlung gehen.

Oberschüler lassen sich am Stand der Bundeswehr beraten.Foto: Oberschule

Stolpen. An der inzwischen fünften Ausbildungsmesse an der Ludwig-Renn-Oberschule Stolpen beteiligen sich in diesem Jahr wieder zahlreiche regionale und überregionale Firmen. Es ist nicht eine Messe schlechthin. Es ist ein Berufsausbildungsparcours. An diesem nehmen Schüler der siebenten bis neunten Klassen teil. Sie bekommen gleich am Anfang einen Handzettel. Zehn Firmen müssen sie mindestens anlaufen und sich das auch quittieren lassen. Schließlich soll der Parcours auch etwas bringen, den Schülern wie den Firmen. Und vor allem in den letzten Jahren ist der Trend zu merken, dass die Unternehmen in der Region händeringend nach geeigneten Auszubildenden suchen. „In diesem Jahr stellten 31 verschiedene Betriebe und Behörden sowie bundesweite Arbeitgeber wie die Bundeswehr oder Polizei ihre Angebote für eine Berufsausbildung vor und die Schüler konnten sich ausführlich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren“, sagt Katrin Lattig, die stellvertretende Schulleiterin. Darüber hinaus boten die Firmen berufspraktische Aufgaben zum Ausprobieren an. Die Schüler hatten drei Stunden Zeit, die Unternehmen kennenzulernen und ihre Fragen zu stellen, wie zum Beispiel: Welcher Ausbildungsberuf passt zu mir? Welche Anforderungen sind notwendig? Welche Zensuren brauche ich? Auch die Lehrer und einige Eltern nutzten die Gelegenheit, mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Die Schulleitung dankt den Unternehmen für die rege Teilnahme.

