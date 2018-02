Starthilfe für kostenfreies WLAN Noch sieht es auf dem Stolpener Marktplatz eher trist aus. Soll sich das ändern, müssen zuerst mehr Leute in die Stadt.

Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich und Bauamtsleiter Jörg Rutscher nehmen den Scheck für das Preisgeld entgegen. Überreicht haben ihn Eddy Donat von der Projektleitung des City-Wettbewerbs und Walter Innerebner von der Firma IT-Innerebner GmbH. (v.l.). Das Unternehmen hatte den Preis zur Verfügung gestellt.

Mit dem Innenstadtspiel werden die Besucher auf die Jagd nach Mäusen geschickt. Am Gebäude Markt 6 entdecken sie die Bademaus. 2016 gab es für diese kreative Idee ebenfalls einen Preis.

Stolpen. Stolpens Innenstadt wird von leer stehenden Geschäften und Gaststätten geprägt. Ideen, dort neue Mieter zu finden, sind in der letzten Zeit offenbar immer wieder gescheitert. Denn wer in Stolpen ein Geschäft eröffnet, braucht auch Kunden. Deshalb wird alles versucht, um mehr Leute zu bewegen, die Stadt zu erkunden, und nicht nur die Burg, die immerhin 90 000 Besucher jährlich zählt.

Um den passenden Lockstoff für Tagesausflügler zu kreieren, braucht es Geld. Die Stadt Stolpen nutzt immer wieder den City-Wettbewerb „Ab in die Mitte“, um dort für einen guten Wettbewerbsbeitrag Geld abzufassen. Und auch 2017 hat es wieder mit einem Preis geklappt. Der Sonderpreis „kostenfreie WLAN-Zone“ für das Projekt „Ein Haus für Stolpen“ wurde jetzt der Stadt überreicht. Zur Verfügung gestellt hat den Preis die Firma IT-Innerebner GmbH. Dotiert ist er mit 5 000 Euro. In dem kommunalen Gebäude Markt Nummer 26, das seit Kurzem „Altes Amtsgericht“ heißt, werden derzeit verschiedene Angebote gebündelt, so unter anderem die Stolpen-Information, die Bibliothek und das Trauzimmer. Darüber hinaus soll im nächsten Jahr eine Ausstellung über die Stadt aufgebaut werden, mit einem völlig neuartigen Konzept in den historischen Räumen und mit sogenannten Hotspots für schnelles mobiles Internet. Der Sonderpreis ebnet nun für die Installation von kostenfreiem WLAN den Weg. Allerdings steht das Vorhaben noch ganz am Anfang. Das Preisgeld in Höhe von 5 000 Euro hilft da sehr.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Stolpen mit dem Innenstadtspiel „Findet mit Geist und Maus Stolpener Geschichten heraus“ beworben und ebenfalls einen Sonderpreis und 6 000 Euro erhalten. Mittels QR-Code sollen nun die Angebote des Spiels digital verknüpft werden.

Im Jahr 2008 bewarb sich Stolpen das erste Mal beim City-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ und räumte auf Anhieb den dritten Preis ab. Die 10 000 Euro Preisgeld wurden damals als Anschubfinanzierung für den Aufbau des „Basaltus“-Wegeleitsystems verwendet, das 2009 in Betrieb ging. Außerdem wurden von dem Geld damals die Parkplätze neu ausgeschildert. Im Jahr 2010 sollte es dann wieder klappen mit Geld vom Citywettbewerb. Die Stadt hatte sich mit einer Aktion der Gastwirte beworben. Damit ging Stolpen allerdings leider leer aus.

