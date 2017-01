Startelf-Garantie für Kutschke Gegen den 1. FC Nürnberg, bei dem der Dynamo-Stürmer noch immer angestellt ist, darf Stefan Kutschke am Sonntag beim Rückrunden-Auftakt von Beginn an spielen. Offen ist nur, ob er Pascal Testroet an die Seite gestellt bekommt.

Der Kapitän freut sich riesig, dass es wieder losgeht, am Sonntag in Nürnberg. „Wenn es nach mir ginge, könnte man die Winterpause abschaffen“, erklärt Marco Hartmann. Zumindest wenn sie so kurz ausfällt wie diesmal. Für nichts bleibt so richtig Zeit. Nicht für eine Fernreise mit der Liebsten und auch nicht für eine langfristige Vorbereitung. Dann lieber Zweitliga-Spiele.

So ein Auftakt nach einer Pause ist trotz der Kürze einer mit einigen Unbekannten. Es gab bei Dynamo einen Abgang (Tim Väyrynen) und zwei Neuzugänge (Marcos Alvarez und Philip Heise), vor allem aber stellt sich die Frage: Ist die Stammelf des vergangenen Jahres noch identisch mit der, die am Sonntag beim fränkischen Tabellennachbarn auflaufen wird? Trainer Uwe Neuhaus will bei der Pressekonferenz am Freitag - wie üblich - nicht zu viel verraten, lediglich zwei Personalien lässt er sich entlocken: Für Neu-Stürmer Alvarez, der wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallen war, käme eine Berufung in den 18-Mann-Kader zu früh. Und dass Stefan Kutschke in der Startelf stehen wird, daraus müsse man „kein Geheimnis machen“, so Neuhaus.

Genau genommen spielt der Angreifer gegen seinen Noch-Immer-Arbeitgeber, was schon eine besondere Konstellation ist. Dies allein würde eine Nominierung jedoch nicht rechtfertigen, erklärte der Trainer. Er erinnerte vielmehr an die gute Vorbereitung des 28-Jährigen. Vier Tore in vier Testspielen sind keine schlechte Quote. Ob Kutschke als Alleinunterhalter im Sturm auflaufen wird oder Pascal Testroet an die Seite gestellt bekommt - dies wollte Neuhaus natürlich nicht verraten. Überhaupt kann er aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind fit, niemand brummt eine Sperre ab. „Da die 18 Mann auszuwählen, wird echt schwer“, sagte er.

Trainiert werden konnte in dieser Woche nach der Rückkehr aus Marbella im DDV-Stadion, die Verlegung des neuen Rasens wurde auf Montag verschoben. „Es ist zwar kein Grün mehr zu sehen, aber die Erde ist zumindest schön eben“, findet Hartmann. Nicht nur deshalb reist er optimistisch nach Nürnberg. Auch die Stimmung in der Mannschaft sei prima. „Man merkt beim Training, dass sich nicht jeder sicher sein kann, ob er spielt.“ Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Aussichten sind also nicht die schlechtesten, selbst wenn Dynamo noch nie beim Club siegen konnte. In der Hinrunde jedoch gewann die Mannschaft von Alois Schwartz nur drei der acht Spiele im eigenen Stadion. Heimstärke ist was anderes. Aber ob es von der Stimmung her überhaupt ein Heimspiel wird, ist fraglich. Unter den 35 000 erwarteten Zuschauern sollen mindestens 8 000 Dynamo-Sympathisanten sein.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, Modica, Ballas, Fabian Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Stefaniak - Kutschke, Testroet.

