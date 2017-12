Start zur dritten Runde Nach den Fuß- und Handballern suchen der Döbelner Anzeiger und seine Partner die Sportler des Jahres 2017.

© Symbolfoto: Dietmar Thomas

Döbeln. Die Handballer und Fußballer des Jahres sind gekürt. Traditionell folgt zum Jahresende im Rahmen der Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers, mittlerweile der 20., das Voting für die Aktiven der anderen Sportarten. Dabei gibt es in diesem Jahr eine neue Rubrik.

In der Kategorie „Legenden“ werden Sportler vorgestellt, über die sich Sportarten in der Region definieren. „Wir wollen damit Sportler, Trainer, Leute hinter den Kulissen oder Sportverrückte, die alles miteinander verbinden, vorstellen und natürlich ehren“, sagte DA-Geschäftsführer Matthias T. Poch, der sich zudem freut, die Sportlerwahl 2017, wie in den vergangenen Jahren, mit regionalen Partnern durchzuführen. Diese würden damit ein Statement für den Sportstandort Döbeln abgeben. Aber auch die Leser des Döbelner Anzeigers besitzen die Möglichkeit, mit der Abgabe ihrer Stimme tolle sportliche Leistungen im Jahr 2017 zu honorieren und damit dafür zu sorgen, dass die drei Erst- platzierten jeder Kategorie eine besondere Ehrung erfahren. Diese erhalten mit einem attraktiven Glaspokal nicht nur eine unvergessliche Erinnerung an ihre sportlichen Erfolge, sondern erfahren dafür, beziehungsweise auch für teilweise über Jahrzehnte erbrachte Leistungen, eine direkte Förderung. Nicht zuletzt, weil die eingenommenen Sponsorengelder aus dieser Umfrage als Sportförderung direkt an die Sieger und Platzieren der Umfrage zurückfließen und so dort angekommen, wo sie am meisten benötigt werden: Bei den Aktiven und Ehrenamtlern vor Ort.

In den Kategorien „Sportler/-in des Jahres“, „Nachwuchssportler/-in des Jahres“ und „Legenden“ sind jeweils zehn Kandidaten aufgestellt. In jeder Kategorie darf jeweils eine Stimme abgegeben werden. Wer seine Favoriten nicht unter den vorgeschlagenen Sportlern findet, kann diese auf den Stimmzettel schreiben. Extra dafür wurde in jeder Kategorie eine zusätzliche Zeile platziert. In den kommenden Wochen werden die Sportler, Nachwuchssportler und Legenden mit Wort und Bild vorgestellt. Unter allen Einsendern werden zehn attraktive Sachpreise verlost.

Die DA-Sportlerwahl 2017 wird freundlich unterstützt von: Sparkasse Döbeln, Stadtwerke Döbeln, RHG Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Mittelsachsen, Intersport Schmidt, WG Fortschritt Döbeln, WelWel Döbeln und SZ-Reisen.

