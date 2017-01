Skilanglauf Start ohne den Titelverteidiger Nach sieben Jahren Pause gibt es wieder eine offene Kreismeisterschaft im Skilanglauf.

Ralf Kretschmer vor Rolf Baum (l.) und Peter Nowak (r.) hieß der Einlauf vor sieben Jahren.

Das klingt verwegen: Im Landkreis Meißen findet am Sonnabend eine offene Kreismeisterschaft im Skilanglauf statt. Also fernab von schneesicheren Gefilden in Ost- und Westdeutschland – genauer gesagt: in bzw. bei Coswig. „Der Impuls ging von unserem KSB-Präsidenten Rolf Baum aus“, sagt Katrin Kramer von der KSB-Geschäftsstelle. Der ist den Sportlern als Ausdauerathlet insbesondere in der Lauf- und Radfahrerbranche bekannt und hat auch auf Skiern schon seine Meriten verdient. Bis 2006 nahm er insgesamt elf Mal am legendären Skimarathon im schwedischen Wasa über 90 Kilometer teil. Und: Rolf Baum ist amtierender Vize-Kreismeister im Skilanglauf.

Allerdings muss man schon ein paar Jahre zurückschauen, um sich an die bis dato Kreismeisterschaften in der Loipe erinnern zu können. 2010 war es, um ganz genau zu sein. Auch damals hatte Petrus reichlich Schnee geschickt, so dass innerhalb von anderthalb Wochen rund um die Moselwiese eine Loipe präpariert und der Wettkampf organisiert werden konnte. Zwölf Kilometer absolvierten damals die Männer, acht die Frauen, vier die Kinder und Jugendlichen. Und die Organisatoren hatten Glück: Kurz nach der Meisterschaft setzte Tauwetter ein. Sieger bei den Männern wurde damals übrigens ein begnadeter Skijäger: Ralf Kretschmer aus Nasseböhla bei Großenhain. Im vergangenen Jahr absolvierte er seinen 22. Wasalauf. Zudem nahm er im vergangenen Jahr an einem erstmals ausgetragenen Skilanglauf über 200 Kilometer in Lappland teil. Seinen titel verteidigen kann Kretschmer am Sonnabend allerdings nicht. „Ich bereite mich grad in den Alpen auf große Dinge vor“, so der 59-Jährige gestern. Unter anderem auf seinen 23. Wasalauf. Von der Kreismeisterschaft habe er leider zu spät erfahren. „Das ist natürlich schade, denn ich bin momentan ganz gut drauf“, so Kretschmer.

Veranstalter der diesjährigen Wettbewerbe sind der Kreissportbund und der SV Elbland Coswig-Meißen. Gestartet wird am Sonnabend 13 Uhr an der Wegkreuzung Mittelweg/Sternweg. Zu absolvieren ist ein Rundkurs um die Moselwiese, die Männer laufen sechs, die Frauen vier Kilometer. Außerdem sind ein Volkssportlauf über zwei Kilometer sowie bei Bedarf ein Kinderlauf über einen Kilometer vorgesehen. Bei genügend Teilnehmern wird zusätzlich ein Skating-Lauf gestartet.

Bis 30 Minuten vor dem Start sind Meldungen vor Ort möglich.

