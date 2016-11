Start mit Aufbau von Schneezäunen 62 Kilometer Schutzzaun werden aufgestellt. Der Winterdienst war das erste Mal im Einsatz.

Die ersten Schneezäune wurden aufgestellt. © Claudia Hübschmann

Die Straßenmeistereien Brand-Erbisdorf und Freiberg waren heute im Winterdienst. Fünf Fahrzeuge waren in den Morgenstunden unterwegs, vier allein im Bereich Brand-Erbisdorf um zu streuen. „Im Bereich Freiberg wurden Kontrollfahrten durchgeführt, um gegebenenfalls zu streuen oder bei Bedarf mehr Fahrzeuge anzufordern“, erklärt Dirk Hänel, Fachbereichsleiter in der Abteilung Straßen. In der Regel beginnt um 3 Uhr die Frühschicht, um bis zu Einsetzen des Berufsverkehrs einmal das jeweilige Netz der Straßenmeisterei befahren zu haben.

Unterdessen läuft der Aufbau der Schneezäune im Landkreis mit einer Gesamtlänge von rund 62 Kilometern. Die Zäune werden meist auf abgeernteten Feldern angelegt. Alle vier bis sechs Meter wird eine Grundplatte in den Boden geschlagen, am Ende werden die Schneezäune durch Heringe gespannt. „Schwerpunkt bilden dabei Straßen, die sehr schnell durch Verwehungen von Schnee bedeckt sind. Dabei werden die Standorte zum Teil auch jedes Jahr entsprechend der Erfahrungen angepasst“, so Hänel. (DA)

