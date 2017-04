Start mit Arbeitseinsatz Der Naturlehrpfad in Kreba-Neudorf wird teilweise aufgefrischt, teilweise neu gebaut. In Neudorf geht es los.

Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer, Biosphärenreservatsleiter Torsten Roch, Ramona Ladusch vom gleichnamigen Bauernhof, Kreba-Neudorfs Bürgermeister Dirk Naumburger und CDU-Mitarbeiter Tilman Havenstein (von links) stehen auf dem Festplatz in Neudorf. © andré schulze

Endlich anpacken! Darauf freut sich Ramona Ladusch. Denn beschriebenes Papier und Computerdateien zum Thema gibt es zuhauf, auch gesagt und diskutiert worden ist schon viel. Erst vor wenigen Tagen wieder, als die Bäuerin vom Bauernhof Ladusch am großen Tisch im Kaminzimmer einige wichtige Leute versammelt hatte, damit endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden können. Denn das ist notwendig, soll der Naturlehrpfad in Kreba-Neudorf wieder zu einem Anziehungspunkt werden. Momentan ist er komplett gesperrt – oder wie es so schön heißt, nur auf eigene Gefahr zu nutzen.

Viele Stationen sind gar nicht mehr da, der Mückaer Teil des einstigen Pfades ist komplett abgebaut, auf Kreba-Neudorfer Flur betrifft das auch einige. Doch anders als die Mückaer haben sich viele Kreba-Neudorfer nie damit abgefunden, dass der zum Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft gehörende Lehrpfad sang- und klanglos aus der Landschaft und von den Karten verschwinden soll. Vor allem die Mitglieder des Heimatvereins haben immer wieder gedrängelt, sich Gedanken gemacht und Unterstützer gesucht. Mit Erfolg, wie Ramona Ladusch vom Heimatverein jetzt berichtet hat. 500 Euro stellt die Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien für das Projekt bereit. Und darum kümmern sich die Vereinsmitglieder und veredeln die Euros noch mit Eigenleistungen. Denn der Dorfplatz im Kreba-Neudorfer Ortsteil Neudorf soll sozusagen der Einstiegspunkt für den neuen Naturlehrpfad werden.

Eine große Infotafel wird darauf aufmerksam machen, Fahrradständer und Bänke aufgestellt zum Picknicken, die Pumpe wieder aktiviert, das Bushäusel so saniert, dass es bei Regen als Unterschlupf dient, aber auch eine Büchertauschstation wird es geben. Natürlich bleibt der Dorfplatz auch den Einheimischen als Treffpunkt erhalten. Hier wird in wenigen Tagen das Hexenfeuer angezündet und in den Mai hinein gefeiert. Doch zuvor sind am 26. April, ab 16 Uhr, alle eingeladen zum Arbeitseinsatz. Das verkündet Ramona Ladusch und Torsten Roch sagt spontan ab. Denn am kommenden Mittwoch ist er schon verplant, sagt der Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung fast entschuldigend. Aber der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht. Der bisherige Teil des Naturlehrpfades wird wieder vom Biosphärenreservat fit gemacht. Das Geld dafür hat der Reservatsleiter zwar noch nicht da, aber es sei eingeplant, sagt er. Für dieses und das nächste Jahr sind insgesamt 150 000 Euro eingeplant. Bevor die Stationen in Ordnung gebracht oder neu aufgebaut werden können, muss aber die Gemeinde Kreba-Neudorf erst bei Grundstückeigentümern einiger Flächen ihr Einverständnis einholen. Bürgermeister Dirk Naumburger sitzt am Tisch, die Aufgabe ist nicht neu.

Auch der Werdegang nach dem Bauen ist geklärt. Per Vertrag regeln das Biosphärenreservat und die Gemeinde Nutzung und Pflege des Naturlehrpfads. Was die Standorte und Inhalte der Stationen betrifft, gilt noch immer das Konzept, welches vor Kreba-Neudorfer Einwohnern und Gemeinderäten im September 2016 vorgestellt wurde. Start mit Ausschreibungen und Wiederaufbau sei frühestens nach den Sommerferien, so Torsten Roch. „2018 soll unser Teil des Naturlehrpfades fertig werden“, sagt er.

Das freut die Kreba-Neudorfer in der Runde ebenso wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer und seinen Mitarbeiter Tilman Havenstein. Sie sind schon länger in das Projekt einbezogen. Michael Kretschmer will nicht nur selbst beim Arbeitseinsatz helfen, er will auch werben in Dresden und Berlin für den Besuch in der Oberlausitz. „Kurzurlauber sollen ihr Geld hierher bringen“, sagt er.

Erst einmal braucht auch die Gemeinde Geld für den neuen Teil des Naturlehrpfades. Für das Umgestalten des Dorfplatzes sind über Ile bereits 26 000 Euro zugesagt, weitere 130 000 Euro sind beantragt, sagt Dirk Naumburger. „Schwerpunkt ist erst einmal der Einstieg in Neudorf. Kommen die Fördermittel, kann Mitte des Jahres auch mit dem Wegebau begonnen werden“, so der Bürgermeister.

