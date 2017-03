Start in Jubiläumssaison Am 1. Mai wird Auf dem Modellflugplatz Wiednitz angeflogen und das 50-jährige Bestehen des Vereins „Melli Beese“ gefeiert.

© Symbolbild: dpa

Bald ist es so weit, dann herrscht auf dem Modellflugplatz Wiednitz des Vereins „Melli Beese“ wieder Betrieb. Die über die Wintermonate andauernde Werkstattzeit liegt in den letzten Zügen. Und gleich zum Auftakt der neuen Saison wird es rundgehen. Am 30. April steht das Pokalfliegen auf dem Programm. Am 1. Mai finden das Anfliegen und gleichzeitig die Feier des 50. Vereins-Bestehens auf dem Modellflugplatz statt. Mit dabei sein wird auch die Jugendgruppe um den erfahrenen Modellflieger Peter Zscheppang. Die jungen Modellbauer haben übers Winterhalbjahr etwa 50 Stunden an ihren Flugmodellen gewerkelt. Sechs Kinder gehören zur Jugendgruppe. Vereinschef Andreas Rösler legt Wert darauf, dass jedem Kind vom Verein ein Baukasten zum Selbstbauen eines Flugmodells zur Verfügung gestellt wird. In diesem Frühjahr werden die Modelle im Rohbau fertig. In der nächsten Werkstatt-Saison sollen sie flugfertig gemacht werden.

Solange sie noch keine eigenen Modellflugzeuge besitzen, können die jüngsten Vereinsmitglieder das Fliegen mit Modellen üben, die der Verein zur Verfügung stellt. Bereits im vorigen Sommer ist jedes der Kinder geflogen. (hir)

zur Startseite