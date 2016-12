Start in die Skisaison Das Weiß reicht zum Skiausflug. Doch der wurde ersten Langläufern leider vermasselt.

© Symbolbild/Frank Baldauf

Altenberg. Das Tourist-Info-Büro Altenberg konnte am Freitag den ersten Wintersportwetterbericht für die Ski-Region herausbringen. Das heißt: Es gibt eigentlich gute Nachrichten von den Loipen. Im Durchschnitt liegen zehn Zentimeter Schnee, am Hotel Lugsteinhof in Zinnwald sogar fast 25 Zentimeter, wie Geschäftsführer Jochen Löbel meldet. Der Loipenbully rückte am Nachmittag noch mal aus, um die Schneisen im Kahleberggebiet sowie rund um die Scharspitze aufzufahren. Die Skilangläufer können also loslegen. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen.

Doch dann kehrten die Ersten empört zurück, wie Hotel-Chef Löbel berichtet. Grund: Das Weiß an der Schneise 30 war zerfahren. „Die Reifenspuren kommen vom I-Flügel und führen auf der Schneise 30 zum ,Wasserhäus’l‘ und zurück“, so Löbel. „Ergebnis: Selbst ,Rumrutschen‘ vom I-Flügel bis zum ,Wasserhäus’l‘ ist derzeit kaum möglich!“ Er fragt sich: Wer macht so etwas?

