Start in die Kamelien-Saison Noch eine Woche Geduld brauchen die Fans der rosa und dunkelroten Blüten. Wird ab März in Radeberg sogar neu gebaut?

Weiß, rosa bis dunkelrot blühen sie, die gut 50 Kamelien im Dufthaus des Botanischen Blindengartens an der Pillnitzer Straße am Radeberger Stadtrand. © PR

Radeberg. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz so berühmt sind, wie die Kamelie im nahen Pillnitzer Schlosspark – so schön wie die „große Schwester“ sind sie aber auch: die gut 50 Kamelien im Dufthaus des Botanischen Blindengartens in Radeberg.

Am 17. Januar startet der Taubblindendienst, der den Botanischen Blindengarten betreibt, in die neue Kamelien-Saison; und dann können Besucher die weiß, rosa bis dunkelrot blühenden Schönheiten an der Pillnitzer Straße wieder jeden Mittwoch und Sonnabend bewundern. Bis Mitte April wird das Dufthaus dann wieder zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet sein. Und weil der Andrang ja in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist und weil die wunderbaren Schönheiten mittlerweile auch mehr Platz brauchen, plant der Taubblindendienst ja bekanntlich seit Längerem den Bau eines neuen gläsernen Dufthauses. Die Finanzierung ist gesichert, heißt es vom Taubblindendienst, auch die notwendige Änderung des Bebauungsplans hatte der Stadtrat ja schon auf den Weg gebracht. Die Hoffnung ist groß, noch im März mit dem Neubau starten zu können.

Seit 1993 betreut der Taubblindendienst des Diakonischen Werkes in der Villa „Storchennest“ an der Pillnitzer Straße Menschen, die weder hören noch sehen können. Und zur schmuck sanierten Villa – die ihren Namen übrigens von ihrer einstigen Bestimmung her trägt, nämlich eine Geburtsklinik zu sein – gehört längst auch der Botanische Garten, der es taubblinden Menschen ermöglicht, Pflanzen zu riechen und zu berühren und den sie auch ohne fremde Hilfe besuchen können. Etwa 20 000 Quadratmeter groß ist der Park heute und rund 1 300 Pflanzenarten gedeihen hier. Darunter auch rund 700 Duftpflanzenarten, die eben gerade die Besonderheit dieses Botanischen Blindengartens ausmachen. Es ist übrigens der einzige Botanische Blindengarten im deutschsprachigen Europa, können die Radeberger nicht ohne Stolz verkünden.

Ab 17. Januar ist das Dufthaus des Botanischen Blindengartens an der Pillnitzer Straße in Radeberg wieder jeden Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Kaffeetrinken im „Spatzenhof“ auf dem Areal ist ab 14 Uhr möglich. Für Besuchergruppen können Termine vereinbart werden unter Telefon 03528 43970.

www.taubblindendienst.de

