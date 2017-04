Start in die Fahrradsaison Am Sonntag findet das traditionelle Radeberger Anradeln statt.

Über verschiedenen Distanzen geht es am Sonntag nach Liegau-Augustusbad. Allerdings sind Helme Pflicht. © Symbolbild: dpa

Radfans sollten sich Sonntag, den 23. April, vormerken. An dem Tag findet das traditionelle Radeberger Anradeln statt. Die Sternfahrt für jedermann über verschiedene Distanzen startet um 10.30 Uhr an drei Punkten: Vom Radeberger Markt geht es über acht Kilometer auf die „Kleine Große Röder Tour“. Außerdem beginnt hier die „Panorama Tour“ über 20 Kilometer und die „Rennrad Tour“ über 60 Kilometer. In Liegau-Augustusbad beginnt im Peter-Adler-Park die „Heimatkunde Tour“. Sie führt über eine Distanz von 18 Kilometern. In Langebrück ist Start am Bürgerhaus. Die „Langebrücker Heide Tour“ führt über 15 Kilometer.

Ziel für alle fünf Fahrten ist der Peter-Adler-Park in Liegau-Augustusbad, wo die Teilnehmer ein leckerer Imbiss mit Musik erwartet. Außerdem ist „Collos Radladen“ vor Ort und bietet diverses Fahrradzubehör sowie fachmännische Beratung zum Thema Fahrrad an. Für die Teilnehmer gilt Helmpflicht. (SZ)

