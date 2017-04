Start in den längsten Kultursommer An 19 Wochenenden gibt es mehr als 50 Veranstaltungen. 150 Jahre Hochschule Mittweida sind ein Kraftakt.

Am ersten Mai-Wochenende begeht die Hochschule ihre 150-Jahr-Feier. Der Miskus feiert mit. © Dietmar Thomas

Mehr als fünfeinhalb Millionen Besucher hat der Mittelsächsische Kultursummer (Miskus) seit seiner Vereinsgründung 1994 bei insgesamt 1 100 Veranstaltungen bereits begrüßt. „Der Miskus bietet das vielseitigste Festival Sachsen und ist ein Aushängeschild für unseren Landkreis. Nicht zu vergessen, dass dabei auch über 100 lokale Vereine mit Tausenden Mitgliedern eingebunden sind. Bürger machen Kultur sind Leitbild und Markenzeichen“, sagte Schirmherr Landrat Matthias Damm (CDU) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

In diesem Jahr kommen noch einmal mehr als 50 Konzerte, Theaterstücke und Vorführungen hinzu. Die letzten Vorbereitungen laufen. In reichlich einer Woche startet die neue, mittlerweile 24. Festivalsaison. Eingeläutet wird sie in Mittweida mit der beliebten Veranstaltung „Klanglichtzauber“. Binnen kürzester Zeit waren die Eintrittskarten verkauft. Denn in diesem Jahr ist das Ambiente ein ganz besonderes: Das weltweit größte Spiegelzelt, das derzeit unweit des alten Schützenhauses in der Hochschulstadt aufgebaut wird.

Knappe Vorbereitungszeit

Obwohl die Zusammenarbeit zwischen Verein, Hochschule, Stadt und Kreis problemlos funktioniere, sei sie ein Kraftakt. Denn die Festivalsaison beginnt einen Monat eher als üblich. „Wir sind nur acht Mitarbeiter und uns fehlen diese vier Wochen effektiv zur Vorbereitungszeit für die Veranstaltungen“, so Miskus-Geschäftsführer Olaf Hanemann. Trotzdem ist das Team sichtlich froh, dass das Programm steht. Das ist vielfältig und abwechslungsreich – und birgt einige Neuheiten: die Kirchen-Entdeckertour zum Beispiel. „Die vielen schönen und wunderbar restaurierten Kirchen in der Region sind schon immer ein wichtiger Partner für die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate. Sie stehen nicht ständig im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Mit den außergewöhnlichen Programmen möchten wir auch jüngeres Publikum ansprechen und so zum Kirchenbesuch bewegen“, so Miskus-Mitarbeiter Jörn Hänsel.

Als neuer Veranstaltungsort taucht die Hartharena auf. Seit der Miskus-Gründung wurde an 180 verschiedenen Plätzen gespielt, getanzt und gelacht. Anlass sei das zehnjährige Bestehen der Hartharena. Am ersten Septemberwochenende wird dort die „Show der Talente“ präsentiert. Miskus-Chef Hanemann: „Unser Ziel ist es, Menschen eine Chance zu geben, die es nicht immer leicht im Leben haben, aber trotzdem voller Talent stecken. Das sind in erster Linie Menschen mit Handicap. Vielfalt feiern – eine Veranstaltung ohne Barrieren – ist unser Anspruch für diesen Abend.“

Angst vor Besucherknick

Natürlich werden bewährte Orte wie der Rochlitzer Berg, das Kloster Buch sowie die Talsperre Kriebstein erneut bespielt. Die Stadt Mittweida unterstützt das Talsperrenfest und die Aktion „Kunst am Wasser“. Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) sagte: „Ich habe etwas Angst, dass die Straßenbaumaßnahme uns Besucher wegnimmt. Deshalb kann nicht oft genug betont werden, dass der Besucherparkplatz an der Talsperre von Mittweida und Hartha aus wie gewohnt erreichbar ist.“

Olaf Hanemann wünscht sich, dass auch in diesem Jahr wieder die Besuchermarke von 100 000 geknackt wird. „Das ist aber nicht einfach unter den demografischen Voraussetzungen in der Region, deshalb werden wir verstärkt in den Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig Werbung machen“, sagte er. Es komme aber nicht zwangsläufig auf die Quantität der Besucher an. „Viel wichtiger ist, dass wir diejenigen, die da sind, begeistern. Jeder zufriedene Gast ist der beste Werbeträger“, ergänzte Hanemann.

Über 600 000 Euro Budget

Laut Vereinsvorstand Heribert Kosfeld umfasst der Haushalt reichlich 605 000 Euro. „Rund 55 Prozent, also etwa 330 000 Euro, sind Eigeneinnahmen. Dazu zählen Eintritts- aber auch Sponsorengelder. Einnahmen haben wir auch durch den Kostümverleih, zwar nicht viele, aber jeder Euro zählt“, sagte er. Schirmherr Damm kommentierte: „Der Miskus ist das Festival mit der höchsten Eigenwirtschaftsquote Sachsens.“

