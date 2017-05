Start in den Frühling Der beliebteste Lauf in der Region feiert Jubiläum. Arnd Lochmann ist sein Erfinder. Der Freitaler selbst lief aber nie mit.

Der Lauf erfreute sich schon im Jahr 2000 einer wachsenden Beliebtheit.

Arnd Lochmann (kleines Bild) war von 1998 bis 2009 Leiter des Organisationsteams vom Lauf in den Frühling. Heute steht er noch seinem Nachfolger Daniel Wirth vom Hains beratend zur Seite.

Schnell unterwegs ist der Freitaler Arnd Lochmann immer noch. Für sein Alter – im Juni wird er 80 Jahre – wirkt er sehr fit. Dreimal pro Woche, jeweils zehn Kilometer, läuft der dreifache Sportler des Jahres im früheren Weißeritzkreis durch das Neubauwohngebiet im Stadtteil Zauckerode. Schon mehr als 50 Marathons hat er absolviert, auch in New York, in San Francisco, Luxor in Ägypten und auf seiner Lieblingsstrecke in Hamburg. Seine respektable Bestmarke, die er einst in der Altersklasse 55 schaffte: 2:55,16 Stunden – das ist stark.

Doch beim 20. Jubiläum des Laufs in den Frühling, am Sonntag, dem 7. Mai, wird er wohl nicht an den Start gehen. Allerdings steht Lochmann wieder am Streckenrand, beratend und mit helfender Hand. „Ich bin hier noch nie mitgelaufen“, so der ehemalige Maschinenbau-Ingenieur.

Nicht ohne Grund: Vor allem Lochmann ist es zu verdanken, dass der beliebteste Lauf im Landkreis 1998 überhaupt seine Premiere erleben konnte. Der aus Grimma stammende Freitaler war bis zu seinem altersbedingtem Rückzug bis 2009 als Laufleiter mit der Organisation des Rennens beschäftigt. „Wenn ich da mitgelaufen wäre, hätte ich keine Ruhe gehabt“, erklärt er. „Nein, das wäre nichts für mich gewesen.“ Ehe das Management des Buga-Centers, dem heutigen Weißeritz Park, bei ihm anfragte, ob er nicht professionell eine Laufveranstaltung im Umfeld des Einkaufszentrums organisieren könne, habe es in Freital noch keinen Laufwettbewerb vom Format des Laufs in den Frühling gegeben.

Der leidenschaftliche Läufer Lochmann hatte sich da schon einen Namen gemacht. Der Hobbysportler, der viele Kreismeisterschaften dominierte und in seiner Altersklasse auch zahlreiche weitere Titel feiern konnte, hatte seit 1994 auch den Tharandter-Wald-Lauf organisiert – mit Erfolg.

Das sprach sich herum. Zusammen mit dem Buga-Center und der Wohnsportgemeinschaft (WSG) Zauckerode, seinem Verein, rief Lochmann den Lauf in den Frühling ins Leben – es wurde eine weitere Erfolgsgeschichte. „Man braucht dafür ein gutes Team, ohne Unterstützung geht es nicht“, so der 79-Jährige, der auch den Einsatz von Freitals Alt-Oberbürgermeister Klaus Mättig würdigt. Doch nicht nur das: „Die Veranstaltung sollte von Anfang an volksfestmäßig aufgezogen werden, mit Rahmenprogramm, mehreren Streckenangeboten und mit prominenten Sportlern.“

Bob-Olympiasieger Harald Czudaj war da, Ruderer-Champion Tim Grohmann ebenso. Auch Biathlon-Staffelweltmeisterin Tina Bachmann, Skeleton-Weltmeisterin Diana Sartor oder Ex-Rodlerin Gabi Kohlisch 1998, die ebenfalls Autogramme gab. Skisprung-Legende Jens Weißflog gab dann drei Jahre darauf den Startschuss bei dem Lauf. „Und er hat uns später auch bei der Siegerehrung unterstützt, das ist nicht selbstverständlich“, so Lochmann, der zudem für die Sächsische Zeitung jahrelang Sportberichte schrieb und fotografierte.

Duell Mensch gegen Maschine

Neben Promi-Besuchen gab es auch immer wieder mal Aktionen – so wie das Duell von Mensch gegen Maschine, 2002. Damals lieferte sich der dreimalige Rennsteiglauf-Gewinner Ralph Koritz von Dresden-Niedersedlitz ein Wettrennen über vier Kilometer gegen die Weißeritztalbahn. Lochmann hatte die Idee dazu beim Laufen durch den Rabenauer Grund. „Viel schneller war die Bahn nicht“, erinnert er sich. „Da dachte ich mir, so ein Duell gegen die Zeit muss man unbedingt mal versuchen.“ Gesagt, getan. Lochmann konnte mit Koritz einen echten Gegner für die Kleinbahn gewinnen – und am Ende gab es sogar ein Unentschieden in dem eigentlich ungleichen Duell.

Der Lauf wurde mit der Zeit stetig beliebter. Immer mehr Teilnehmer wollen dabei sein. Meldeten sich anfangs für den Lauf durch den Rabenauer Grund 87 Läufer, sind es nun mehr als zwölfmal so viele.

Beim Rekordrennen vor zwei Jahren nahmen 1 246 Sportler die Strecke im Rabenauer Grund in Angriff – nie zuvor waren es mehr Starter. Auch dieses Mal erwarten die Veranstalter von Hainsberger SV, Weißeritz Park und Freizeitzentrum Hains auf jeden Fall rund 1 000 Läufer, die sich auf mehreren Strecken messen werden.

