Nachwuchssportler des Jahres Start hängt am seidenen Faden Emily Mauermann hat ihren zweiten Meistertitel im Boxen geholt. Dabei verlief die Vorbereitung nicht optimal.

Emily Mauermann ist wie im Vorjahr Deutsche Meisterin ihrer Altersklasse geworden. © privat

Mit ihrem zweiten Deutschen Meistertitel im Boxen hat Emily Mauermann vom Roßweiner SV für Aufsehen gesorgt. Deshalb ist sie wie im vergangenen Jahr für die Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Nachwuchssportler des Jahres“ nominiert.

Der Start bei den Titelkämpfen hing jedoch am seidenen Faden. Aufgrund einer Verletzung konnte Emily drei Monate lang nur eingeschränkt trainieren, schaffte es aber dann doch rechtzeitig. Auch für die Europameisterschaft der Altersklasse U 17 in der Türkei war die RSV-Boxerin qualifiziert, doch der Deutsche Boxsport-Verband sagte die Teilnahme ab. Doch davon will sie sich nicht entmutigen lassen und weiter auf ihren Traum – Teilnahme an den Olympischen Spielen – hinarbeiten. (DA/fk)

