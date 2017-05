Start für Wohnpark am Elbepark Auf der Lommatzscher Straße sind die Bagger angerollt. Die Investoren sind im Dresdner Norden keine Unbekannten. Auch andere haben Mickten entdeckt.

Bis April 2017 soll an der Ecke Lommatzscher/Bunsenstraße ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen errichtet werden. © O+M Architekten GmbH

Das ist der Auftakt für einen wahren Bau-Boom rund um den Elbepark. Jetzt haben die Arbeiten auf einem Grundstück an der Ecke Lommatzscher/ Bunsenstraße begonnen. Bis April 2017 soll ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen errichtet werden. Die Investoren sind im Dresdner Norden keine Unbekannten und bauen dort derzeit in ganz anderen Dimensionen.

Claus Fiebiger und Thomas Porstein sind auch die Bauherren der sogenannten Markuspassage, die momentan zwischen Leipziger und Bürgerstraße in die Höhe wächst. Erst vor Kurzem wurde in Pieschen Richtfest gefeiert. Auf rund 7 000 Quadratmetern werden seit vergangenem Jahr vier Neubauten errichtet, die mittlerweile schon Form angenommen haben. Bis Jahresende sollen 114 Mietwohnungen und elf Gewerbeeinheiten entstehen. Dafür werden etwa 25 Millionen Euro investiert.

Wie viel sie in das neue Projekt stecken, teilen die Investoren nicht mit. Die Mietwohnungen an der Lommatzscher sollen zwischen 71 und 105 Quadratmeter, zwischen zwei und vier Zimmern haben. Besonders die Lage in der Nähe des Elbeparks hat die Investoren dazu bewegt, auch dieses kleine Projekt umzusetzen. Diesen Vorteil haben auch andere Bauherren für sich entdeckt. So sollen in dem Gebiet in den kommenden Jahren über 1 000 neue Wohnungen entstehen.

Schon bald rollen auch zwischen Brockwitzer Straße und An der Aue Bagger an. Dort errichtet die Mika-Quartier GmbH im ersten Bauabschnitt drei Fünfgeschosser mit 180 Wohnungen. Die Arbeiten hierfür sollen im September 2018 beendet sein. Für das Bauunternehmen ist das der Anfang. Die Firma hat sich zwei benachbarte Baufelder gesichert und will in den kommenden sechs Jahren rund 900 Wohnungen errichten. Dafür werden etwa 35 Millionen Euro investiert. Ebenfalls in den Startlöchern steht eine Grundstücksgesellschaft aus dem Breisgauer Freiburg. Sie plant an der Sternstraße 460 Wohnungen und hat nach langen Verhandlungen und vielen Kompromissen im vergangenen Jahr das Okay vom Stadtrat bekommen.

Neben den Großprojekten sind außerdem 140 Wohnungen zwischen An der Flutrinne und Sternstraße geplant. Sie sollen in einem U-förmigen Gebäude entstehen, das an die bestehende Bebauung anschließt. Am Elbepark werden also noch viele Male die Bagger anrollen.

