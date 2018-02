Start für tolle Tage in und um Sebnitz Die einen bereiten sich noch auf den Karneval vor. Die anderen haben ihn schon hinter sich.

zurück Bild 1 von 6 weiter Uwe Kutzner vom Sebnitzer Faschingsverein Buchberg bereitet einen der Umzugswagen für den Faschingsdienstag vor. So wie er haben in den vergangenen Tagen viele Faschingsverrückte in Sebnitz weder Zeit noch Mühe gescheut. © Dirk Zschiedrich Uwe Kutzner vom Sebnitzer Faschingsverein Buchberg bereitet einen der Umzugswagen für den Faschingsdienstag vor. So wie er haben in den vergangenen Tagen viele Faschingsverrückte in Sebnitz weder Zeit noch Mühe gescheut.

Entdeckt: Das Jugendblasorchester Sebnitz beim Umzug in Bad Schandau.

Viele kostümierte Menschen waren am Wochenende auf der Straße.

Glücksradpolitik in Bad Schandau? Zumindest beim Faschingsumzug.

Einmarsch der Funkengarde in die Stadthalle Sebnitz am Sonnabend.

Tierisch, deftig, witzig wird es beim Programm des Hohnsteiner Karnevalsclubs.

Sebnitz. Die Tage vor Fasching sind fast so geheimnisvoll wie die letzten Tage vor der Bescherung zu Weihnachten. Die Luft knistert vor Spannung. Und keiner will sich so recht in die Karten schauen lassen, sei es bei der Vorbereitung auf den Faschingsumzug am Dienstag in Sebnitz oder beim großen Faschingsprogramm auf der Burg Hohnstein, welches erst am kommenden Wochenende startet. Der Überraschungseffekt ist das A und O.

Der Sebnitzer Faschingsverein Buchberg bereitet einen Großteil seiner Bilder in der Halle Metallbau Rußig an der Neuen Straße in Sebnitz vor. Hier riecht es seit Tagen nach Leim, Farbe, Schmierfett. „Wir sind froh, dass wir die Halle nutzen dürfen. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, viele Wagen auf einmal vorzubereiten“, sagt Faschingsvereinschef Bernd Leuner. Und schon ein kleiner Blick auf die Wagen lässt erahnen, dass sich die Zuschauer des Faschingsumzuges auf so einiges gefasst machen können. Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Fasching in Sebnitz“ gibt es auch ein Wiedersehen mit bekannten Bildern, neu aufgemotzt. So werden zum Beispiel Asterix und Obelix durch Sebnitzer Straßen reisen. Zwölf Pferdegespanne sowie zehn Bilder und vier Kapellen werden am 13. Februar ihren Weg von der Bergstraße durch die Sebnitzer Innenstadt nehmen. Start ist 14 Uhr. Im Anschluss findet in der Stadthalle der Kinderfasching statt. An gleicher Stelle können dann abends alle, die noch nicht genug haben, die närrische Zeit in Sebnitz ausklingen lassen.

Und was in Sebnitz dann schon Geschichte ist, beginnt in Hohnsteins erst. Die erste Faschingsveranstaltung findet am 17. Februar auf der Burg statt. Nur dafür gibt es auch noch Karten. Alle anderen Abendveranstaltungen sind bereits ausverkauft. Auf jeden Fall stecken die Mitglieder des Hohnsteiner Karnevalclubs noch in der Vorbereitung. Am Freitagabend war Generalprobe. Allein die Kostüme lassen erahnen: Es könnte ein bisschen wie beim Karneval der Tiere werden. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Der HKC besucht den Zoo, das macht alle Tiere froh“. Doch die Hohnsteiner sind dafür bekannt, sich nicht einfach nur zu verkleiden, sondern in ihrem Programm so einiges auf die Spitze zu treiben. Nicht umsonst wurde Gunter Mandel vom Karnevalsclub vor allem in letzter Zeit wieder oft auf Hohnsteins Ratstagungen gesehen. „Für einen Gag oder eine Spitze ist es nie zu spät. Wir arbeiten alles in das Programm ein“, sagt Gunter Mandel.

Und während die einen sich noch auf die tollen Tage vorbereiten, können anderen diese schon ohne Stress genießen – wie die Goßdorfer. Deren Programm am Sonnabend in der Stadthalle Sebnitz zog bereits viele Narren und Närrinnen an. Die konnten übrigens schon am Mittag mit dem Feiern beginnen, und zwar beim Faschingsumzug in Bad Schandau, hier traditionell auch mit den Schiffervereinen.

Nächste Termine: Faschingsumzug durch Sebnitz, 13. Februar, Beginn: 14 Uhr an der Bergstraße.

