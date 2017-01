Start für neues Tanzprojekt Kinder und Jugendliche sollen gemeinsam in Freital ein Stück entwerfen. Am Wochenende geht es los.

Mit zwei Auftritten in der Dresdner Neustadt hat der Freitaler Soziokultur-Verein soeben das letztjährige Tanzprojekt „Pop II Go“ beendet. An diesem Wochenende gibt es nun schon den Startschuss für die nächste Runde. Dazu findet jeweils von 10 bis 15 Uhr eine Informationsveranstaltung mit Schnupper-Workshops statt. Veranstaltungsort ist die Kuta-Lounge in der Dresdner Straße 357. Das Angebot ist kostenlos.

Wie Projektleiterin Kerstin Mager-Baran mitteilt, laufen die beiden Tage in etwa gleich ab. Zuerst gibt es ab 10 Uhr eine Eröffnung in der Kuta-Lounge mit einem kleinen Vortrag zum Bundesförderprogramm, mit dem das Tanzprojekt finanziert wird. Dann ist eine filmische Zusammenfassung zum letztjährigen Stück zu sehen. Gegen 12 Uhr gibt es eine Fragerunde, Ideen können ausgetauscht werden und es ist ein Ausblick für 2017 geplant. Am Nachmittag werden die Teilnehmer dann in drei Gruppen eingeteilt: Tanz, Musik und Schauspiel. In den Mini-Workshops kann ein Lied geübt werden, entweder mit Gitarre oder Playback. Im Schauspiel kann eine kleine Improvisationsszene erarbeitet werden. Im Tanz-Workshop könnte zum Beispiel eine Schrittfolge einstudiert werden. „Da müssen die Dozenten flexibel sein“, so Kerstin Mager-Baran. „Hauptsächlich geht es um Information und Lust auf mehr sowie Kontakte für Interessenten.“

Insgesamt hat das Freitaler Pop-II-Go-Bündnis seit seiner Gründung nun schon vier solcher Projekte mit insgesamt mehr als 100 Teilnehmern durchgeführt. Die Projekte sind für die Kinder und Jugendlichen kostenlos. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Stücke werden von den Kindern und Jugendlichen selbst entwickelt. (SZ/win)

