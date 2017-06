Start für neuen Rossmann-Markt Die Filiale des Drogerie-Riesen öffnet am Sonnabend erstmals. Auch neue Arbeitsplätze sind dort entstanden.

Die Filiale des Drogerie-Riesen in Gröditz öffnet am Sonnabend erstmals. © Symbolbild/dpa

Gröditz hat seit mehr als vier Jahren wieder eine Drogerie: Am Sonnabend, 1. Juli, eröffnet um 8 Uhr die Filiale von Rossmann. Die neue Verkaufsstelle an der Kreuzung von B 169 und Stolzenhainer Straße bietet auf 660 Quadratmetern Körperpflegeprodukte, Babynahrung sowie Wasch- und Putzmittel. Der Markt soll künftig montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Rossmann zufolge werden insgesamt acht Mitarbeiter in dem Gröditzer Markt beschäftigt, sechs davon seien neu eingestellt worden.

Rossmann ist mit deutschlandweit mehr als 2 000 Filialen, 30 000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt 8,4 Milliarden Euro nach dm die zweitgrößte Drogeriemarktkette der Republik. 2016 wurde bekannt, dass der Filialist an die Röder expandieren will. Der Gröditzer Marktneubau, der einem Investor aus Bayern gehört, wurde am Standort des früheren Autohauses Winkler errichtet. Geschätzte anderthalb Millionen Euro sind laut Verantwortlichen in das Bauprojekt geflossen. Rossmann hat sich nach SZ-Informationen für mehr als ein Jahrzehnt in den Neubau eingemietet und hat darüber hinaus mehrere Verlängerungsoptionen für den Mietvertrag. (SZ/ewe)

Während der Eröffnungswoche vom 1. bi 7. Juli gewährt Rossmann unter anderem Eröffnungsrabatte von 10 Prozent auf das gesamte Sortiment, vereinzelte Produkte jedoch ausgenommen.

