Start für neue Bürgerstiftung Mit einer Sportfestpremiere samt Fußballturnier verfolgt die neue Kreischaer Stiftung ein Ziel.

Neben Fußball gibt es in Kreischa am Sonnabend jede Menge mehr Sport und Unterhaltung. © Steffen Unger

Die Bürgerstiftung „Wir sind Kreischa“ legt los. An diesem Sonnabend, dem 19. August, lädt die neue Stiftung zu ihrem ersten großen Aktionstag in Kreischa ein. Auf der Festwiese und dem Sportplatz des TSV an der Lungkwitzer Straße steht das erste Gemeindesportfest mit Bürger-Cup an. „Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser kurzen Zeit mit viel Hilfe das Gemeindesportfest mit dem Fußballturnier durchführen können“, so die stellvertretende Stiftungsvorsitzende Caterina Venus. „Wir sind aufgeregt, fragen uns, ob wir an alles gedacht haben, und ob die Veranstaltung gelingt. Aber wir sind optimistisch und werden Erfahrungen mitnehmen für das nächste Mal.“

Neben dem von Kreischaer Jugendlichen initiierten Fußballturnier mit Freizeitteams aus Kreischa, Dresden, Chemnitz und weiteren Orten sind bei der Gemeindesportfestpremiere von 10 bis 16 Uhr auch viele Angebote für Familien vorgesehen. Es gibt Feuerwehrrundfahrten, eine Tombola, eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

Nachdem die Kindertagsfeier am 1. Juni aufgrund von kurzfristigen personellen Ausfällen abgesagt wird, ist das Gemeindesportfest am Sonnabend die erste Großveranstaltung der Bürgerstiftung, die im Mai offiziell ihre Arbeit aufnehmen konnte. Das Rathaus und ein Team der Bavaria-Klinik hatten sich seit 2016 der Umsetzung des Themas gewidmet. Die Stiftungs-Idee von Klinik-Chef Rudolf Presl und Bürgermeister Frank Schöning (FBK) gibt es indes schon Jahre. Laut Initiatoren soll sie künftig unkompliziert und unbürokratisch Nachbarschaftshilfen vermitteln. Das klingt etwas abstrakt. Doch hinter dem Vorhaben steht die Idee, dass die Kreischaer künftig enger zusammenrücken sollen. Die Hoffnung ist die, dass sich mehr von ihnen zum ehrenamtlichen Engagement animieren lassen. „Sport und Spiel sind gute Möglichkeiten, zueinanderzufinden“, erklärt Caterina Venus. „Und es wäre schön, wenn über das Gemeindesportfest neue Aktionen in Kreischa entstehen könnten.“

Für den Bürger-Cup auf Kleinfeld mit zwölf Fußballteams gibt es noch zwei freie Startplätze. Anmeldungen per E-Mail: caterina.venus@buergerstiftung-kreischa.de

zur Startseite