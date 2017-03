Start für neue Ära im Baumarkt In Bischofswerda wird am Donnerstag der Hagebaumarkt eröffnet. Leiter Andreas Berndt: „Wir sind startklar.“

Andreas Berndt, der Leiter des Hagebaumarktes in Bischofswerda, an einem der Grills im aktuellen Angebot. Der Bischofswerdaer freut sich auf seine Kunden und über den neuen Partner Hagebau: „Ein Unternehmen mit Vision“, sagt er. © Steffen Unger

Bei den Vorbereitungen für die Neueröffnung von Bischofswerdas einzigem Baumarkt als Hagebaumarkt war das Team von Leiter Andreas Berndt am Mittwochmittag „auf der Zielgeraden“. Neue Ware wurde eingeräumt, Rabatte angelegt und die großen Fenster geputzt. Die ersten Kunden hatten es eilig, sie waren mit dem großen Werbeprospekt vom Wochenende schon am Montag da. Die Angebote gelten jedoch erst ab der Eröffnung am Donnerstag. Den Eröffnungstag bezeichnet Andreas Berndt als Beginn einer neuen Ära.

Das Team im Markt an der Carl-Maria-von-Weber-Straße freut sich auf den Neustart. Alle 20 Mitarbeiter aus der Baywa-Zeit sind noch da, alle können in ihren bisherigen Bereichen arbeiten, hieß es. Nach dem Wechsel des Partners und dem großen Umbau seit Jahresbeginn dürfen sich aber auch die Kunden freuen, verspricht die Marktleitung. Sie finden so ziemlich alle Angebote am selben Platz wieder, nur haben Anbieter und Sortimente zum Teil gewechselt. Die Optik hat sich verändert. So gibt es neu die Hagebau-Eigenmarken. Das führt dazu, „dass wir bei den Preisen für die Kunden noch interessanter sein werden“, sagt der Marktleiter. Treu geblieben ist Hagebau jenen Lieferanten aus der Region, die die Verantwortlichen vor Ort für unverzichtbar halten. Das betrifft unter anderem einen großen Teil des Angebotes bei Tiernahrung. Die Produkte der 2016 mit dem letzten Umbau eingeführten Marke Stihl sind geblieben und auch der Bereich „Schöner Wohnen“ ist noch da. Ein Highlight nennt Marktleiter Berndt das erweiterte Angebot bei Lampen. Angestoßen auf die Neueröffnung als Hagebaumarkt wird am Donnerstag auch an der Pulsnitzer Straße in Großröhrsdorf.

Dass die BHG mit Hagebau einen neuen Partner hat, war im Dezember bekannt geworden. Die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz trat als Gesellschafter der Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG. bei. Zuvor war die BayWa der Franchisegeber für die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz, die nach der Wende Teile des Geschäfts der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft aus DDR-Zeiten übernahm und auch aus praktischen Gründen das Kürzel BHG ließ.

