Start für Leitbild-Debatte Am Donnerstagabend ist dazu die Bürgerschaft ins Kamenzer Stadttheater herzlich eingeladen.

© Matthias Schumann

„Wohin gehst du, Lessingstadt?“ Zu dieser Frage beginnt an diesem Donnerstag, 2. März, die öffentliche Debatte. Die Einwohnerversammlung im Ratssaal startet um 19 Uhr. Es geht um die sogenannte Leitbild-Debatte, also um die künftige Ausrichtung der Stadt bis 2030 und sogar darüber hinaus. Mit dem Leitbild wird das Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben, wobei es vor allem um die Lessingstadt als ein Mittelzentrum zwischen Hoyerswerda, Bautzen und Dresden geht. Es wird in entscheidendem Maße auch von der Daimler-Investition geprägt sein.

Nach der Ist-Beschreibung einer externen Moderatorin können sich die Bürger in vier getrennte Arbeitsgruppen zurückziehen, wo sie unterschiedliche Themenfelder beackern werden. Das hat es so in der Stadt bisher nicht gegeben. Die Ergebnisse der Foren-Arbeit werden anschließend im Plenum vorgestellt. Jeder Teilnehmer an der Versammlung kann anschließend selbst fünf Schwer-Punkte vergeben. (SZ)

