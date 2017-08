Start für Hochwasserschutz An der Wesenitz in Bühlau soll es besseren Schutz vor Fluten geben. Gebaut wird dafür jetzt bis Ende August.

An der Wesenitz in Bühlau soll bald gebaut werden. © dpa

Im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung haben an der Wesenitz in Bühlau, Gemeinde Großharthau, Unterhaltungsarbeiten begonnen. Oberhalb der Mühle im Dorf wird die Böschung gesichert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August, teilt die Talsperrenverwaltung mit. Der Bau kostet rund 60 000 Euro und wird vom Freistaat Sachsen finanziert.

Die Hochwasser der vergangenen Jahre haben an der Wesenitz in Bühlau die Böschung abgetragen und zu Vertiefungen, sogenannten Auskolkungen im Flussbett geführt. Die Bautzener Gewässermeisterei sichert die Böschung nun in einer naturnahen Bauweise. Dabei kommen neben Wasserbausteinen auch Holzpfahlreihen mit Wurzelstöcken zum Einsatz. Die austreibenden Gehölze festigen die Böschung und schützen vor neuen Auskolkungen. (SZ)

zur Startseite