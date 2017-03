Start für die Schlecksaison In vielen Eiscafés der Region beginnt der Hochbetrieb. Die SZ hat mit Inhabern über die Sorten der Saison und Preise gesprochen.

Schönes Wetter und Temperaturen über 20 Grad, da schmeckt ein kühles Eis! Im Koselitzer Eiscafé Tege erwarten die Gastgeber Mario und Katrin Tege ab diesem Wochenende wieder täglich ihre Gäste. Die Auswahl zwischen den Lokalen in der Region ist groß.



Die fast hundertjährige Kastanie treibt aus, die Vögel zwitschern munter, die Sonne lacht vom Himmel: An der Koselitzer Dorfstraße stehen die Zeichen voll auf Frühling. Genau der richtige Zeitpunkt, um im Eiscafé die Saison einzuläuten. Am 1. April öffnen Katrin und Mario Tege den Laden. In den letzten Tagen haben sie ihr Lokal noch einmal blitzblank geputzt, damit an diesem Wochenende alles startklar ist, erzählen die beiden, die im Winter ihr Lokal auch am Wochenende öffnen.

Seit fünfzehn Jahren betreiben die Teges ihren Laden inzwischen. Dass das Eis hier schmeckt, das habe sich im Laufe der Zeit rumgesprochen, erzählt Katrin Tege. Teilweise kommen Leute aus Dresden vorbei. „Die rufen dann nur vorher an, damit sie nicht vor verschlossener Tür stehen.“ Besonders beliebt sei das hausgemachte Softeis. Die Renner seien nach wie vor klassische Sorten wie Schoko oder Vanille. Täglich gegen sechs Uhr morgens beginnt Mario Tege damit, die Spezialität vorzubereiten. Meist ist es eine Punktlandung, wenn um 13 Uhr der Laden für die Kundschaft öffnet.

Wie das Geschäft in diesem Sommer läuft? Katrin Tege hofft, dass die Baustelle an der benachbarten Brücke über die Kleine Röder ihren Laden nicht zu viel Kundschaft kostet. Der Durchgangsverkehr beschert dem Eiscafé an der Dorfstraße meist einige Kundschaft. Doch wegen der Vollsperrung wird er wohl in diesem Sommer spärlich ausfallen, schätzt Katrin Tege. Immerhin: Radler und Fußgänger kommen gut durch, denn für die gibt es rund um die Baustelle eine Extra-Umleitung.

Neues Jahr, neuer Preis

Freie Fahrt für Autos und Radler gibt es dagegen in Nieska, wo Familie Tiersch an diesem Wochenende ebenfalls die Saison einläutet. In dem Eiscafé an der S 89 erwarten Besucher auch Cocktails und Smoothies, sagt Inhaberin Manuela Tiersch. Kinder, die auf einen Eisbecher warten, können sich auf eine Überraschung vom Lokal freuen.

Während es in Koselitz und Nieska mit der Eissaison gerade erst richtig losgeht, läuft sie zum Beispiel in Gröditz schon länger. Bereits im Februar hat Stefano de Micco sein Eiscafé Italia an der B 169 wieder aufgemacht. Für das Lokal des gebürtigen Italieners und Wahl-Pröseners wird es die zweite Saison. Mit der zeigt er sich bisher zufrieden. In Gröditz, wo inzwischen mehrere Eiscafés um die Kundschaft buhlen, hat das Folgen. Während anderswo die Kugel-Preise stabil geblieben sind, haben sie sich im Eiscafé Pinguin an der Reppiser Straße verändert. „Ungerade Kugeln“, also die erste oder dritte, kosten 80 Cent, die geraden 70 Cent. Für drei Kugeln werden also 2,30 Euro fällig, vier Kugeln kosten drei Euro, rechnet Inhaber Hagen Görsch vor.

Wer also gern Eis schleckt, hat in der Region die Qual der Wahl. Am besten, man schaut im Laufe des Sommers überall mal vorbei und findet seine persönliche Lieblingssorte. Guten Appetit!

