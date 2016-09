Start für Dauer-Wander-Baustelle Auf der Straße zwischen Ullersdorf und dem Ullersdorfer Platz in Bühlau verlegt die Drewag in den kommenden zwei Jahren neue Leitungen.

Auf der Straße zwischen Ullersdorf und dem Ullersdorfer Platz in Bühlau wird ab sofort gebaut. © Thorsten Eckert

Die morgendlichen Berufspendler haben’s bemerkt: Auf der Straße zwischen Ullersdorf und dem Ullersdorfer Platz in Bühlau wird ab sofort gebuddelt. Die Drewag verlegt hier in den kommenden zwei Jahren neue Leitungen. Dazu wird in jeweils gut 150 Meter langen Abschnitten gebaut, die dann Richtung Ullersdorf „wandern“. An den Baustellen regeln Ampeln den Verkehr. Es geht nun also etwas langsamer vorwärts. (SZ)

