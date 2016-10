Start für Bibliotheksumzug Die Bücherei zieht ab dieser Woche ins City Center. Die Nutzer haben schon vorab mitgeholfen.

Für die Mitarbeiter der Freitaler Hauptbibliothek hat am Montag ein Mammutprojekt begonnen. Vom bisherigen Standort in der Panschau-Galerie geht es etwa hundert Meter Luftlinie in das City Center an der Ecke Dresdner Straße/Bahnhofstraße. Rund 350 Bananenkisten – ideal für den Büchertransport – wurden für den außergewöhnlichen Umzug bislang in Supermärkten gesammelt. Dutzende Umzugskisten stehen außerdem bereit. Die Regale werden teilweise im Ganzen oder zerlegt transportiert. In der Kinderbibliothek Dresdner Straße 283 beginnt der Umzug Mitte Oktober. Sie ist noch bis 14. Oktober geöffnet.

Vor der großen Aktion hatte das Team der Bibliothek die Nutzer zur Mithilfe aufgerufen. Wunsch war es, dass noch vor dem Umzug so viele Bücher wie möglich ausgeliehen werden. Denn diese müssen dann nicht aufwendig eingepackt und zum neuen Standort geschafft werden.

Nach Angaben des Rathauses war die Aktion ein Erfolg. Seit dem Aufruf Mitte des Monats gab es mit 7 600 Entleihungen fast doppelt so viele, wie in vergleichbaren Zeiträumen. Insgesamt sind im September bislang rund 13 000 Entleihungen festzustellen, sodass statt 55 000 Medien, davon 45 000 Bücher, nur noch zwei Drittel umziehen müssen. Ein schöner Erfolg. Die Leihfrist wird automatisch bis Dezember 2016 verlängert.

Nach dem Umzug der Bücher in die neuen Räume im City Center muss die Technik neu angeschlossen werden. Mitte November ist die Eröffnung im neuen Domizil geplant. Der Umbau dort ist weitgehend abgeschlossen. Derzeit laufen noch Restarbeiten.

zur Startseite