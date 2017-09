Start für Ausbau der B175 zwischen Döbeln und Döbeln-Ost Die Bundesstraße wird zwischen dem Gewerbegebiet Döbeln-Ost und der A14-Auffahrt komplett neu gebaut und neu trassiert. Damit soll ein Unfallschwerpunkt verschwinden.

Das Bergauf- und Bergabfahren in der sogenannten Gaken-Delle soll ein Ende haben. Die B 175 wird zwischen dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet Döbeln-Ost und der A14-Auffahrt komplett neu gebaut und neu trassiert. Damit soll ein Unfallschwerpunkt verschwinden. © Archiv/André Braun

Die Bundesstraße 175 zwischen dem Gewerbegebiet Döbeln Ost und der Autobahn 14 wird in den kommenden Jahren ausgebaut. Am Donnerstag war feierlicher Baubeginn für eines der umfangreichsten Projekte im Bereich der Bundesstraßen in Sachsen, wie das Wirtschaftsministerium in Dresden mitteilte.

Die Kosten für den 2,3 Kilometer langen Abschnitt belaufen sich auf rund 16 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Mit dem Ausbau werde auch die sogenannte Gakendelle entschärft. Aufgrund des starken Gefälles war es dort immer wieder zu Unfällen gekommen, besonders im Winter durch rutschende Lastkraftwagen. (dpa)

zur Startseite