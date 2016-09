Start frei für den neuen Schlossplatz Der Rothenburger Stadtrat bewilligt Geld für den Umbau. Allerdings wird erst mal nur ein Teil erneuert.

Der hellblau umrandete Bereich des Schlossplatzes soll als Erstes ausgebaut werden. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung sein Okay gegeben. Neben einem Parkplatz entstehen mehrere Rastplätze auf beiden Seiten des Platzes. Grafik: Stadtverwaltung

Ein guter Anfang. So lautet das Fazit der Rothenburger Stadträte für den neuen Schlossplatz. Das Areal zwischen Marktplatz, Kirche und Mehrgenerationenhaus soll in den nächsten Jahren komplett umgestaltet werden. Das kostet. Braucht Fördermittel. Und erfordert Ideen. Denn der ursprüngliche Plan, den gesamten Schlossplatz über ein Förderprogramm laufen zu lassen, wird nicht aufgehen, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD).

Stattdessen wird das Areal aufgeteilt – in den Bereich neben der Kirche, wo derzeit Autos parken, und den, wo sich das Mehrgenerationenhaus befindet und früher das Schloss gestanden hat. Grund dafür ist, dass dadurch die Chance erhöht wird, Fördermittel zu erhalten. Momentan sieht es so aus, als könnte ein Teil sogar bereits im kommenden Jahr erneuert werden.

Umbau kostet fast 800 000 Euro

Die Rothenburger Stadtverwaltung hat den Bauabschnitt I, also den Bereich neben der Kirche, im Juni als Projekt beim Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr eingereicht. Weil mit diesem Vorhaben ein kostenloser Rast- und Parkplatz für Touristen entstehen soll, könnte der Schlossplatz angenommen werden. Denn mit dem Umbau wird die regionale Wirtschaftsstruktur gefördert. Derzeit werde das eingereichte Vorhaben geprüft, erklärt Heike Böhm. „Grundsätzlich steht die Förderbehörde dem Projekt positiv gegenüber“, sagt sie. „Nacharbeiten sind aber seitens der Stadt noch zu erbringen.“

Und dazu gehört auch, dass sich der Stadtrat zu dem Projekt bekennt. Denn im Haushalt für das laufende Jahr ist das nötige Geld nicht eingeplant. Und der Haushalt für 2017 wird momentan zusammengestellt. Dort wird das Projekt dann auch drinstehen. Ehe der Etat beschlossen und bestätigt ist, dauert es aber noch einige Monate. Das ist zu lange, wenn über die Fördermittel für den Schlossplatz entschieden wird. Deswegen braucht es jetzt Klarheit.

Immerhin geht es um 780 000 Euro. So viel wird der erste Bauabschnitt kosten. Allerdings muss die Stadt nicht den ganzen Betrag alleine aufbringen. Wenn es mit den Fördermitteln klappt, übernimmt der Freistaat 702 000 Euro, also neunzig Prozent. Die Stadt müsste lediglich 78 000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Und dafür verändert sich einiges auf dem Schlossplatz. Zum einen entstehen vierzig Parkplätze für Autos. Zum anderen drei Rastplätze für Besucher. „Es wäre ein großer Gewinn für die Innenstadt“, sagt Heike Böhm. „Auch wegen der 750-Jahr-Feier.“ Die steht 2018 in Rothenburg an.

Was für die Bürgermeisterin klar ist, beschäftigt einige Stadträte aber noch. Die Parkflächen für die Pkw gehen klar, sagt Stadtrat Siegfried Schulz. Doch wo können Lkw abgestellt werden, fragt er. Dafür sind keine Plätze vorgesehen, erklärt Marlen Kolodziej. Sie leitet den Fachbereich Bau und Finanzen im Rathaus. Die Lkw in der Innenstadt abzustellen, wäre auch nicht zulässig.

Beim Sommerfest gibt es Ausnahmen, wenn die Fahrgeschäfte für den Rummel auf dem Schlossplatz aufgebaut werden. Daher wird in den betroffenen Bereichen auch Schotterrasen entstehen. Das macht zum einen die Pflege leichter und zum anderen das Parken der Fahrgeschäfte einfacher. Was beim Sommerfest wird, beschäftigt auch Stadtrat Hartmut Steinert. Denn auch weitere Bäume sollen auf dem Schlossplatz angepflanzt werden. Das solle bitte mit dem Platzmeister abgestimmt werden, der zum Sommerfest für den Rummel verantwortlich ist. „Im Großen und Ganzen sieht der Entwurf aber gut aus“, sagt er.

Damit der neue Parkplatz überhaupt entstehen kann, wird eine Stützmauer eingebaut. Denn der Schlossplatz ist höher als der Bereich in Richtung Martinshof und Badergasse. Dort gibt es bereits zwei Mauern. Jene an der Badergasse ist vor zwei Jahren saniert worden. Die in Richtung Stadtpark und Handwerkerhalle bisher nicht. Das würde mit dem Umbau des Schlossplatzes passieren. Obwohl diese Mauer einen Kern aus Stahlbeton hat, wird sie nach den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde errichtet, erklärt Marlen Kolodziej.

Der Stadtrat hat einstimmig entschieden, das Geld für den ersten Bauabschnitt vorab im Haushalt für 2017 einzuplanen. Der zweite Bauabschnitt, der das Mehrgenerationenhaus und den früheren Standort des Schlosses umfasst, läuft über ein anderes Förderprojekt der Europäischen Union weiter. Wie da die Chancen auf Erfolg sind, ist derzeit noch offen.

