Start auf dem Sachsenring Tim Georgi kann beim Lauf um die Weltmeisterschaft in der Moto 3 mit einer Wild Card gegen die Besten der Welt fahren.

Der Motorrad-Grand Prix am Sachsenring ist mit über 200 000 Fans jedes Jahr das größte Motorsportevent Deutschlands. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli wird die 3,7 km lange Rennstrecke wieder zur Pilgerstätte für internationale und nationale Fans. Für die Weltelite des Zweiradsports wurde in diesem Jahr sogar neuer Asphalt aufgetragen, damit sich das Gripniveau im Verhältnis zum Vorjahr verbessert.

Einer, der dies schon einmal in Augenschein nehmen durfte, ist Tim Georgi. Der 17-Jährige war in der vergangenen Woche mit einem Stocksport-Motorrad seines Teams auf Besichtigungstour am Sachsenring. Denn der junge KTM-Pilot vom Racing Team Freudenberg wird nach 2016 auch in diesem Jahr mit einer Wildcard in der Moto 3-WM starten. Für Georgi, der aktuell den ADAC Northern Europe Cup (NEC) mit einer Serie von vier Siegen in Folge dominiert, ist dies eine erneute Chance, um sich mit der fahrerischen Elite in der Weltmeisterschaft zu messen.

Stolz, starten zu dürfen

Für den NEC-Gesamtführenden ist damit das Sachsenring-Wochenende eine doppelte Belastung, da auch der ADAC NEC ein Rennen im Rahmenprogramm am Sachsenring austragen wird. Teamchef Carsten Freudenberg freut sich trotzdem riesig: „Wir sind natürlich sehr dankbar und stolz, dass wir erneut als regionales Team beim Heim-Grand-Prix eine Wildcard erhalten haben. Es ist immer ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass die WM-Organisatoren unser Engagement sehen und wertschätzen. Wir müssen nun schauen, die nötigen finanziellen Mittel zu organisieren. Ich werde unsere Partner kontaktieren und hoffe auf Unterstützung.“

Mit seiner Siegesserie im NEC hat Tim Georgi bewiesen, dass er aktuell zu den schnellsten deutschen Nachwuchspiloten gehört und erntet nun mit dieser Chance die Früchte der letzten Monate. Und er kann an die Erfahrungen von 2016 direkt anknüpfen. Der junge Pilot sagte nach der Nominierung für den Sachsenring: „Zuallererst möchte ich mich bei meinem Team und meinen Sponsoren bedanken, dass sie mir die Möglichkeit einräumen, erneut gegen die Besten der Moto 3-WM antreten zu dürfen. Ich bin überglücklich und motivierter denn je. Aktuell trainiere ich nahezu täglich, um für den Sachsenring ein neues Fitnesslevel zu erreichen. Um gegen diese Jungs auf dieser Strecke mithalten zu können, musst du top fit sein. Ich möchte mich zu 2016 steigern, dazulernen und auf alle Fälle auch wieder Spaß haben. Ich freue mich riesig auf diesen Grand Prix!“

Und Teamchef Freudenberg ergänzt: „Es wird garantiert nicht einfach! Unser vorrangiges Ziel ist es, die Rundenzeiten im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Tim hat dieses Jahr viel dazugelernt. Für uns ist es immer ein besonderes Gefühl, am Sachsenring dabei zu sein.“ (pr)

