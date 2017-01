Stars im Strampler Die SZ zeigt Fotos von Neugeborenen, die aus der Region Löbau-Zittau kommen oder Verwandtschaft in der Gegend haben. In der Bildergalerie sind die Babys zu sehen.

Das große Babyglück: Die SZ veröffentlicht jede Woche auf Wunsch der Eltern die Fotos der Neugeborenen. © dpa

Gerade erst auf der Welt und schon das erste Mal in der Zeitung: 17 Babys sind in den Montag-Ausgaben von Löbau und Zittau und hier zu sehen, die erst wenige Tage oder Wochen alt sind. Sie alle kommen aus der Region oder haben zumindest Verwandtschaft in der Oberlausitz.

Wer ebenfalls sein Baby in der Zeitung und im Internet präsentieren möchte, kann dies über verschiedene Wege tun. Einerseits kommt ein Fotograf regelmäßig in die hiesigen Kliniken. Andererseits kann auch eine E-Mail gesendet werden, mit einem Foto und einigen Angaben dazu. Wie heißt das Kind? Wann und wo ist es geboren? Wie lauten Gewicht und Größe? In welchem Ort wohnen die Eltern? Und wer hat das Bild vom Baby gemacht? Die Veröffentlichung der Fotos ist kostenlos. (szo)

Babyfotos gehen an sz.zittau@ddv-mediengruppe.de oder per Post an SZ Zittau, Neustadt 18, 02763 Zittau

