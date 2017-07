Starkregen lässt Schlammlawinen auf Straßen rutschen Die B 6 zwischen Meißen und Scharfenberg war am Sonnabend für mehrere Stunden dicht. Auch in Wilsdruff muss die Feuerwehr ausrücken.

Dieser Radlader des Bauhofs kam den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr zu Hilfe. © Roland Halkasch

Der Deutsche Wetterdienst hatte in weiten Teilen Sachsens am Sonnabend vor starkem Gewitter gewarnt. Am Nachmittag zog eine Wolkenfront über Mittelsachsen in Richtung Osten und brachte die angesagten Niederschläge inklusive Blitz und Donner. Im Landkreis Meißen und dem angrenzenden einstigen Weißeritzkreis fielen diese besonders heftig aus.

Zwischen Meißen und Scharfenberg musste die B 6 gesperrt werden. Gegen 15.15 Uhr hatte der Starkregen eine Schlammlawine ausgelöst. Auf mehreren Hundert Metern versperrte der von den Hängen gespülte Dreck die Fahrbahn. Die Feuerwehr rückte an, um die Behinderung zu beseitigen. Mit einem Radlader des örtlichen Bauhofes schoben die Helfer die braune Masse zur Seite. Anschließend reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn. Die Bundesstraße war bis in die Abendstunden gesperrt.

Auch die Feuerwehr in Wilsdruff musste am Sonnabend zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem wurden Gullydeckel durch die Wassermengen in der Kanalisation nach oben gedrückt und mussten wieder eingesetzt werden. Die Oberstraße zwischen Kaufbach und Wilsdruff war nach Polizeiangaben am Sonnabendnachmittag wegen einer Schlammlawine gesperrt. Zur gleichen Zeit kam es dort auch zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Von weiteren Schäden durch Unwetter ist bisher nichts bekannt. (mit dpa)

zur Startseite