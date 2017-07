Starkregen lässt Gullis überlaufen Autofahrer und Fußgänger kommen in Bedrängnis, wenn Abflüsse die Wassermassen nicht fassen. Doch Vorsorge ist möglich.

Nach den gestrigen starken Regengüssen musste die Kehrmaschine des Stadtbauhofes im Fuß/Radtunnel Berliner Bahnübergang den überlaufenden Gully entlasten. © Kristin Richter

Kräftige Regengüsse wie mehrfach am Montag in Großenhain bringen die Kanalisation an ihre Grenzen. Schnell laufen die Gullys über, wenn Blätter oder Unrat sie verstopfen. Dann bilden sich breite Pfützen wie im Tunnel am Berliner Bahnhof oder in der Senke der Ortsumfahrung unter der Bahnstrecke. Fußgänger können diese Wasserflächen dann kaum noch passieren, Autos spritzen wild um sich.

Die Stadt tut derzeit einiges, um für die offenbar häufiger werdenden Starkregenfälle gewappnet zu sein. So werden demnächst die Regenwasser-Abschläge an der Martin-Scheumann-Straße und an der Mülbitzer Straße saniert. Damit wird die Mischwasserkanalisation verbessert und eine stoßweise Belastung der Kläranlagen durch Ableitung in den Vorfluter vermieden.

Strohquader aufgestellt

Denn alle Schutzmaßnahmen führen letztlich nur dazu, dass das Wasser an eine andere Stelle verdrängt wird, wo es sich ausbreiten kann. „Das Kanalnetz ist grundsätzlich nicht für Extremregen ausgelegt“, heißt es zudem aus der Stadtverwaltung. Deshalb wurde gestern eine Kehrmaschine zum Ablauf im Fußgängertunnel Berliner Straße geschickt. Auch an der Meißner Straße Ecke Mozartallee war der Bauhof – zwar wegen Verbesserungen am Fußweg – zugange, konnte aber gleich am dortigen Straßeneinlauf reagieren.

Ob ein Zufluss zur Ortschaft bzw. zum Kanalnetz aus unbefestigten Flächen wie Wiesen und Feldern usw. erfolgt, ist abhängig vom Bewuchs und der Hangneigung der Flächen. Frisch bestellte Felder stellen eine größere Gefahr dar, als Felder mit einem geschlossenen Bestand. In Strauch, wo abfließendes Regenwasser von den Feldern jüngst für eine Schlammflut auf der Straße gesorgt hatte (SZ berichtete), ist jedenfalls etwas passiert: Die Agrargenossenschaft Skäßchen hat Strohballen als Barrieren am Straßenrand aufgestellt. Nun kann hier kaum noch Wasser durch. Der Stadtbauhof hat im Juni in Strauch dreimal nach Starkniederschlägen gekehrt.

Generell kann es laut Stadtsprecherin Diana Schulze immer vorkommen, dass sich der Regenwasserabfluss verzögert und Wasser kurzzeitig auf der Straße steht. „Ein Problem mit Gullys besteht unseres Wissens nach nicht.“ Eine Beschwerde gab es allerdings von Familie Schild von der Weberallee. Dort seien Straßeneinläufe nach dem Abwasserbau nicht gereinigt worden, das Wasser würde bei vorüberfahrenden Autos bis an die Hausfenster spritzen.

Laut Stadt werden die Anlagen zur Ableitung von Regenwasser werden außerdem regelmäßig unterhalten. Abhängig von der Intensität und der Zeitdauer des Regens kann es unter Umständen aber Probleme geben, so Diana Schulze. „Einzelne Einläufe an Schwerpunkten wurden schon mehrmals gereinigt, meist reicht aber der Querschnitt des Kanals zum Erfassen großer Wassermassen nicht zu.“ Die Straßeneinläufe an den Baustellenausfahrten der Deutschen Bahn im Stadtgebiet sind durch erhöhte Verschmutzung regelmäßig zugesetzt. Bei den Fußgängertunneln Berliner Straße und Meißner Straße rückt regelmäßig der Abwasserzweckband an, weil bei zu viel Regen mitunter die Pumpentechnik überlastet wird.

Auch Anlieger sind verpflichtet

Die genaue Vorhersage von Starkregen ist immer noch problematisch. Man kann also kaum punktgenau vorbeugen. Allerdings bittet die Stadt auch alle Grundstückseigentümer, das Schnittgerinne so zu pflegen, dass Wasserabläufe nicht zugesetzt und versperrt werden. Vor allem deshalb, weil die Unwetterfront die Region noch die ganze Woche heimsuchen könnte.

