Starkes Team in der Halle Meißner Athleten mischen in Gera vorn mit. In der Mannschaft reicht es für Platz drei dank vieler guter Einzelergebnisse.

© Symbolfoto: dpa

Traditionell fand am ersten Dezemberwochenende der Hallenbad-Slalom in Gera statt. Die Meißner Slalomkanuten waren mit einer zahlenmäßig starken Mannschaft, vorwiegend Schülern, angereist, mit der sie in der Gesamtwertung einen 3. Platz hinter Halle und Zeitz belegen konnten. Insgesamt nahmen 278 Starter aus 18 Vereinen teil.

Das herausragendste Ergebnis aus Meißner Sicht war der Sieg von Til Fröhlich bei den Schülern B C1, der außerdem im K1 von 37 Startern seiner Altersklasse den 5. Platz belegte und im C2 mit Jonas Schumann 2. wurde. Im Finale konnte sich bei den Jüngsten, den Bambinis, Aeneas Heinecke noch entscheidend steigern und ganz souverän den Sieg erringen. Weitere Siege gab es für Helene Schneider bei den weiblichen Schülern B C1, die im K1 zweite wurde, sowie durch Arold/Wiedemann im Rennen der Herren C2. Podiumsplätze erreichten bei den Schülern C2 Hugo Jahn und Moritz Schmidt mit Platz 2 vor Jonas Heinze und Maximilian Herrschuh , die mit ihrem 3. Platz völlig überraschten.

Hervorzuheben sind noch die Leistungen der männlichen Schüler C K1, in dem Ferdinand Büttner einen hervorragenden 5. Platz (von 36 Startern) erkämpfte, aber auch Felix Schmidt, Marc Streck und Finley Fischer, die Plätze im Vorderfeld belegen konnten. Bei den weiblichen Schülern C K1 überraschte Anfängerin Helene Gensior mit Platz 7 vor ihren Vereinskameraden Ashley Heinecke und Charlotte Zienert. (Sigrid Heinecke)

