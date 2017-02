Starkes Team für Schiebock im TV Gemeinsam mit Gojko Mitic ist Uwe Hänchen aus Bischofswerda am Freitagabend Gast in der Talkshow Riverboat des MDR.

Das starke Team Gojko Mitic und Uwe Hänchen bei der Verleihung des Bundesverdienstordens an Uwe Hänchen. Hier auch dabei war Dr. Ulrike Bischof aus Ringenhain vom Verein Spielgemeinschaft Gojko Mitic Bischofswerda. © Peter Stürzner

Erst Staatskanzlei jetzt Fernsehen: Für den Schiebocker Uwe Hänchen ist nach der Verleihung des Bundesverdienstordens vor zwei Wochen noch nicht Schluss mit großen Auftritten. Am Freitag folgt einer beim Flaggschiff des MDR. Der Leiter der Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ Bischofswerda darf talken auf dem Riverboat in Leipzig.

Eingeladen ist der Gründer von Deutschlands kleinster Karl-May-Bühne mit den jüngsten Darstellern dank Schauspieler Gojko Mitic, der Uwe Hänchen, den Verein und die Waldbühne in Schiebock sehr gut kennt. Er begleitet Uwe Hänchen zur Ordensverleihung in die Staatskanzlei. Mitic war es dann auch, der beim Sender seine Schiebocker Karl-May-Freunde ins Gespräch gebracht haben soll. Mitic ist zur Talk-Runde eingeladen, weil der MDR das Karl-May-Jubiläum feiert und dazu zahlreiche passende Filme im Programm hat, wie Sprecher Sebastian Henne auf Anfrage sagte. Dass Uwe Hänchen die Chance haben wird, ein paar Worte zu verlieren über „Der Schatz im Silbersee“ vom 11. bis 25. Juni auf der Waldbühne in Bischofswerda, ist nicht sicher. Schön wärs. – Auch in Gojko Mitics Leben spielt die Waldbühne eine besondere Rolle. Nicht in den vielen Indianerfilmen, aus denen man ihn kennt, sondern erst auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg gab er den berühmten Winnetou.

Moderatoren auf dem Riverboat sind am Freitag Stephanie Stumph und Jörg Pilawa. Als Gäste sind Karamba Diaby, Andreas Kieling, Bettina Wulff, Axel Hacke, Bettina Lamprecht, Max Mutzke und Christian Henze angekündigt. (SZ/ass)

Riverboat: 10.2., 22 Uhr, MDR; Whl. 12.2., 11.50 Uhr

