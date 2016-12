Starkes Schwestern-Duo Beim Xmas-Cup in Dresden trumpfen die Riesaer Sportler auf. Dabei ist es eigentlich „nur“ eine Spaßmeisterschaft“.

Zum sechsten Mal als Duo beim „Senior Double Dance dabei: Lea (rechts) und Lara Dörschel. © privat

Wertungspunkte für die großen Meisterschaften werden beim Xmas-Cup der Cheerleader zwar nicht vergeben. Dafür aber ist es eine Art „Spaßmeisterschaft“, auf die sich natürlich auch die Aktiven des Riesaer Cheerleadervereins jedes Jahr freuen. Bei der 6. Auflage in der Dresdner Margon-Arena präsentierte sich eine große Mannschaft aus der Elbestadt vor ausverkauftem Haus mit rund 3 000 begeisterten Zuschauern. Insgesamt wurden an die 1 000 Teilnehmer registriert.

Von einem Saisonabschluss reden die Cheerleader im Zusammenhang mit dem Dresdner Event aber nicht. „Es ist ein Kräftemessen vor den Wettkämpfen im nächsten Jahr, insbesondere der Regionalmeisterschaft im März“, sagt Annegret Dörschel. Sie gehört zu jenen „guten Seelen“ des Riesaer Cheerleadings, denen so gut wie kein Wettkampf entgeht. Das hat natürlich familiäre Gründe. Denn die Töchter Lea und Lara (17/14) sind aktive Cheerleaderinnen und freuen sich jedes Jahr ganz besonders auf den Xmas-Cup. Zum 6. Mal traten die Schwestern in diesem Jahr in der Kategorie „Senior Double Dance“ gemeinsam auf und holten sich dort einen dritten Platz. „Sie haben jedes Jahr eine Schippe draufgelegt“, freut sich auch Annegret Dörschel. Für die Teilnehmer ist der Xmas-Cup – frei von großer Meisterschaftsbelastung – stets auch eine gute Gelegenheit, um Dinge zu zeigen, die man sonst nicht präsentieren kann. Dazu gehört unter anderem auch die Kategorie „Individual“, in der sich die 14-jährige Lara Dörschel mit hohen Schwierigkeiten den Applaus des Publikums und gleichzeitig den Silberrang sichern konnte.

Insgesamt kehrten die Riesaer mit zahlreichen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen zurück. Auch die „Elligators“, eine Cheerleading-Gruppe von Eltern des Vereins, schaffte es als Dritter aufs Podest.

