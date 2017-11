Volleyball Sachsenklasse Ost Starkes Finish sichert zwei Punkte Der SV Elbland gewinnt auswärts beim USV TU Dresden

© Symbolfoto: dpa

Am vierten Spieltag der Volleyball-Sachsenliga reiste der SV Elbland Coswig-Meißen zum USV TU Dresden III. Dieser verlor das erste Spiel klar 3:0 gegen den VV Zittau. Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen die Elbländer. Diese brauchten den ersten Satz, um überhaupt ins Spiel zu finden. Zu Beginn lief einfach gar nichts zusammen. Erst gegen Satzende war ein Aufwachen erkennbar.

Den Schwung konnten die Jungs um Kapitän Lutz Jänicke mit in den zweiten Satz nehmen und den Dresdnern Paroli bieten. Lange führten die Coswiger, doch der USV blieb immer dran. Am Ende reichte es aber für die Coswiger für den Ausgleich nach Sätzen. Im dritten Satz stellten sich wieder viele Fehler auf Elblandseite ein, die dem Gegner einfache Punkte und den Satzerfolg ermöglichten. „Im vierten Satz riefen die Jungs wieder ihr Potenzial ab, was für eine teilweise komfortable Führung reichte. Doch gegen Ende des Satzes schlich sich der Fehlerteufel wieder ein und es wurde noch einmal eng. Doch reichte es glücklicherweise zum Ausgleich.

Was die Blau-Weißen dann im Tiebreak spielten hinterließ bei mir ein Dauergrinsen“, fasste Elblandcoach Matthias Winzer nach dem Spiel zusammen. „Endlich waren alle wach und voll da. So ließen sie den Dresdnern keine Chance und vor allem der Block um Tim Bause machte ein Durchkommen für den USV unmöglich.“

Am Ende gewannen die Elbländer mit 3:2 ( 18:25 ; 25:23 ; 22:25 ; 25:22 ; 15:3 ) und nahmen zwei Punkte mit. (Jens Haudel)

