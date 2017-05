Starker Saisonstart in Kamenz Der Bikehouse-Bergduathlon ist die Sachsenmeisterschaft. Dabei feiert der OSSV Erfolge.

Triathlon. Im Rahmen des Blütenlaufes wurde die sächsische Meisterschaft im Sprintduathlon ausgetragen. Beim anspruchsvollen Bikehouse-Bergduathlon über 5,5 km Laufen, 20 km Radfahren und einem 2,0-Kilometer-Lauf war Lokalmatador Sebastian Guhr, der jetzt in Dresden wohnt, der überragende Mann. Der OSSV-Crack absolvierte die Strecke fast fünf Minuten schneller als der zweitplatzierte Maik Eisleben von der SG Adelsberg. Bei den Frauen siegte über die gleiche Distanz die 44-jährige Schweizerin Simone Bürli-Sickert aus Dresden, die allerdings in der Meisterwertung nicht erscheint, weil es dafür keine Nachmeldung mehr gab. Meisterin ist Susanne Zöppel vom Verein Pulsschlag Neuhausen.

Ergebnisse vom Blütenlauf in Kamenz zurück 1 von 10 weiter Bikehouse-Bergduathlon 1. Simone Bürli (Sui/Dresden)1:28:16 2. Sandy Pollack ( Kamenz)1:30:38 3. Mareen Hoffedank (Pulsnitz)1:38:12 1. Sebastian Guhr (OSSV Kamenz)1:09:46 2. Maik Eisleben (SG Adelsberg)1:14:35 3. Christian Schröter (TV Dresden)1:16:32 4. Lukas Seifert (OSSV Kamenz)1:16:44 Bikehouse-Bergradrennen 50 km 1. Franziska Reinfried (Dresden)1:38:55 2. Jan Kittel (Team Lübbering)1:39:02 3. Sandra Reinfried (PV Dresden)1:39:05 1. Klaus-P. Dreger (RK Cottbus)1:29:39 2. Fabia Sebastianutti (Hagi Team)1:29:40 3. Matthias Krüger (RSV Gröditz)1:29:40 Bikehouse-Bergradrennen 80 km 1. Sven Holstein (PV Dresden)2:11:48 2. Mathias Hirsch (mercur-druck)2:12:06 3. Philipp Schweichler (Görlitz)2:12:24 10 kilometer Walking 1. Sabine Rischow (Erdinger AF)1:20:20 2. Nicole Blum (Wiesenwalker)1:20:47 3. Anke Heine (Großdubrau)1:21:49 1. Sven-Torsten Böttcher (Dessau)1:11:12 2. Steven Heine (Großdubrau)1:16:43 3. Frank Pätzold (Dresden)1:19:02 1,0 Kilometer U8 1. Amanda Horn (GS Wiesa)5:46 2. Angelina Aguero-Zobel (GS Forst)5:48 3. Salina Haufe (GS am Forst)5:51 1. Ole Schröder (GS Gickelsberg)5:11 2. Lenny Hermann (GS am Forst)5:11 3. Johann Grosa (SSV Hoyerswerda)5:24 2,0 Kilometer U10 1. Miriam Mittag (Zürchel)8:35 2. Vanessa Heinze (GS am Forst)9:03 3. Tona Rösler (SC Potsdam)9:15 1. Vincent Klawitter (GS am Forst)8:34 2. Kilian Hoffmann (SV GW Elstra)8:54 3. Pepe Peltzer (GS am Forst)8:58 2,0 Kilometer U12 1. Carolin Otto (SK DD-Niedersedlitz)8:10 2. Marika Rehor (Ralbitz-Rosenthal)8:55 3. Lissy Walter (GS am Forst)9:02 1. Till Kneisel (SV Elbland)7:46 2. Mathis Seifert (Kamenz)8:05 3. Valentin Klawitter (GS am Forst)8:10 2,0 Kilometer U14 1. Lilly Morgenstern (Kamenz)8:26 2. Theresa Börner (Lernförderschule)8:34 3. Vivien Mittag (Zürchel)8:47 1. Florian Otto (SK DD-Niedersedlitz)7:19 2. Cajus Wolf (TV Bischofswerda)7:34 3. Max-Henri Witschaß (Bautzen)8:13 10 Kilometer 1. Susann Scholz (Speedy KSD)48:56 2. Sandra Bunk (LT Linde Dresden)49:15 3. Maria Schkoda (SC Crostwitz)49:26 1. Dietmar Müller (LSV Pirna)43:04 2. Mike Conrad (Neustadt)43:33 3. Bernd Schwiebs (Bautzener LV)44:14 15 Kilometer 1. Jana Wendt (DD-Marathon)1:14:39 2. Andrea Zange (Meißen)1:16:32 3. Simone Heichen (LSz Sachsen)1:31:49 1. Robin Duha (LSV Pirna)54:52 2. Marc Ueberfuhr (OSLV Bautzen)56:32 3. Silvio Schade (Bautzener LV)1:02:19

Für den gastgebenden OSSV war der Duathlon auch in den Altersklassen sehr erfolgreich. Lukas Seifert, der seine Bestzeit um drei Minuten unterbot, war bei den Junioren nicht zu schlagen. Meister wurde auch Erik Pudollek in der AK 20, auf dem Treppchen landeten auch Bernd Klopsch und André Jost (beide AK 40) und Frank Oehl (AK 60). Norbert Herkner vom Bautzener LV Rot-Weiß wurde Zweiter in der AK 25, Andreas Wilde und Henry Höntschel feierten für den TV Valtenberg einen Doppelsieg in der AK 55. (SZ)

