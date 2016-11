Starker Reus Der Nationalspieler von Borussia Dortmund ist nach 185 Tagen zurück – und wie. Beim 8:4 gegen Legia trifft er dreimal.

Rückkehrer Marco Reus jubelt mit Shinji Kagawa. Foto: dpa/Bernd Thissen © -

Traum-Comeback von Marco Reus und Tore wie nie zuvor: In einer denkwürdigen Champions-League-Nacht hat sich Borussia Dortmund in Stellung für den Gruppensieg gebracht. Nach 185 Tagen Verletzungspause brillierte der Nationalspieler beim verrückten 8:4 (5:2) gegen Legia Warschau am Dienstagabend mit drei Toren und einer Vorlage. Nie zuvor fielen in einem Spiel der Königsklasse so viele Treffer. Ein Punkt bei Real Madrid am 7. Dezember reicht dem BVB zum Sieg in der Gruppe F.

Auch wegen der desolaten Abwehrreihen hagelte es schon in der ersten Hälfte sieben Treffer, was ebenfalls die Einstellung des Rekords in der Eliteliga bedeutet. Den höchsten Sieg feierte der AS Monaco 2003 beim 8:3 gegen Deportivo La Coruna.

Außer Reus trafen der zweifache Torschütze Shinji Kagawa sowie Nuri Sahin, Ousmane Dembélé und Felix Passlack für die komplett durchgewürfelten Dortmunder gegen heillos überforderte Gäste. Aleksandar Prijovic hatte die Warschauer überraschend in Führung gebracht. Später gelang ihm der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:3. Sein Lattentreffer hätte in dieser Phase beinahe den Ausgleich für Legia bedeutet. Michal Kucharczyk und Nemanja Nikolic steuerten die weiteren Tore für die Polen bei.

Im Vergleich zum 1:0 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München rotierte Trainer Thomas Tuchel kräftig: Nur Marc Bartra und Weltmeister Matthias Ginter blieben aus der Startaufstellung vom vergangenen Sonnabend übrig. Im Tor gab Roman Weidenfeller seine Europapokal-Premiere in dieser Saison, weil Stammtorwart Roman Bürki aufgrund eines erfolgreich operierten Mittelhandbruchs ausfiel. Noch stürmischer gefeiert wurde aber Reus, auf dessen Comeback die Fans so lange warten mussten. Der Nationalspieler war die einzige Spitze und trug die Kapitänsbinde.

Derweil zog Bayer Leverkusen auf dem Rückflug in die Heimat ins Achtelfinale ein. Die Werkself, die durch ein 1:1 (1:0) beim russischen Meister ZSKA Moskau in der Vorrunde ungeschlagen blieb, profitierte vom 2:1 (0:0) des französischen Tabellenzweiten AS Monaco gegen Tottenham Hotspur, das am Spieltag zuvor im Wembleystadion mit 0:1 gegen den Bundesligisten verloren hatte. Wegen des direkten Vergleiches kann der englische Klub den deutschen Verein nicht mehr abfangen. (sid)

