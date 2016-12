Starker Preisanstieg beim Abwasser Der Verband hat die Gebühren neu kalkuliert. Die erhöhen sich – auch wegen alter Technik und der Regenwassergebühr.

Die Ableseergebnisse an den Wasseruhren werden die Kunden im Bereich des Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig im nächsten tiefer in die Tasche greifen lassen.

Auf viele Haushalte kommen im nächsten Jahr höhere Ausgaben zu. Das betrifft alle, die Abwasser produzieren, in einen öffentlichen Kanal einleiten und im Gebiet Leisnig sowie den Ortsteilen von Gersdorf wohnen. Der Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig erhöht die Gebühren. Das haben die Bürgermeister von Leisnig und Hartha als Vertreter der Verbandskommunen am Mittwoch beschlossen.

Vorausgegangen ist eine Neukalkulation der Gebühren. Dafür wurden die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2015 und 2016 betrachtet und die Aufgaben einbezogen, die im kommenden Jahr zu ledigen sind. Laut AZV-Geschäftsführer Michael Tecklenburg stehen in größerem Umfang Instandhaltungen an, weil die Technik inzwischen auch schon rund 20 Jahre im Einsatz ist. Der Beton in Pumpwerken ist angegriffen, auch in den Klärwerken selbst stehen Erneuerungen an. Mussten dafür 2015 noch 33 000 Euro ausgegeben werden, waren es in diesem Jahr schon 70 000 Euro. 2017 summieren sich die Instandhaltungen wohl auf rund 100 000 Euro.

Das ist ein Punkt. Als nächster kommt hinzu, das kleinere Ortskläranlagen, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, refinanziert werden müssen. Ausgaben in Höhe von 50 000 Euro kalkuliert der Verband für die Einführung der Regenwassergebühr. Dafür müssen die Flächen überflogen und aufwendig Gebührenbescheide erstellt werden.

Als weiteren Kostenfaktor nannte Tecklenburg die Einführung einer elektronischen Grundstückskarte. Die hält der Geschäftsführer für wichtig, um schnell und effektiv sagen zu können, wo Anschlüsse und Leitungen liegen. „Dafür ist Grundlagenarbeit notwendig“, so Tecklenburg, „und zeitlich begrenzt auch Personal.“ Insgesamt kümmern sich beim AZV derzeit vier Mitarbeiter im Büro um die Abrechnungen und andere nötige Dinge. Zwei Klärwärter sind draußen im Einsatz und warten die technischen Anlagen.

Abwassergebühren 2017 zurück 1 von 5 weiter Grundgebühr je Anschluss und Wohnungseinheit: 5,11 Euro pro Monat (unverändert) Vollanschluss, also Einleitung in öffentlichen Kanal und Benutzung öffentlicher Kläranlagen: 4,89 Euro pro verbrauchten Kubikmeter Trinkwasser (bisher 3,53 Euro/m³) Teilanschluss, also nach Vorbehandlung in einer vollbiologischen Kläranlage: 1,73 Euro/m³ (zurzeit 1,80Euro/m³) Behandlung von Klärschlamm - aus Kleinkläranlagen: 27,61 Euro pro Kubikmeter (jetzt 25,82 Euro/m³) - aus abflusslosen Gruben: 3,87 Euro pro Kubikmeter (jetzt 21,58 Euro/m³) Transport von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben: 14,04 Euro pro Kubikmeter (zurzeit noch 7,20 Euro/m³) Quelle: Abwasserzweckverband Leisnig

Beiträge decken Kosten zurzeit nicht

Der AZV muss überwiegend mit den eingenommenen Gebühren die anfallenden Ausgaben wie Personalkosten, Betrieb der Abwasseranlagen und teilweise die nötigen Investitionen bestreiten. In diesem Jahr sind die Gebühren schon nicht mehr kostendeckend. Laut dem AZV-Chef werde wohl zum Jahresende ein Fehlbetrag von 100 000 Euro stehen. „So ohne Gebührenanpassung weiterzumachen, wäre unverantwortlich“, sagte Michael Tecklenburg. Aus seiner Sicht hätten die Gebühren möglicherweise schon früher erhöht werden müssen. Auf der anderen Seite haben aber auch Mindereinnahmen durch weniger Gebührenzahler als Folge der demografischen Entwicklung zu dem Negativergebnis beigetragen.

Auch Dienstleister passen an

Auf der Basis der neuen Gebührenkalkulation ist ein neues Gebührenmodell für 2017 entstanden. Nach dem bleibt die Grundgebühr, und die Gebühr für einen Teilanschluss sinkt um ein paar Cent. Wesentlich teurer wird dagegen ein Vollanschluss. Den haben die meisten Leisniger im Stadtgebiet und alljene, deren Abwasser nach Leisnig gepumpt und in der Anlage in Paudritzsch behandelt wird. Sie zahlen 2017 dann 4,89 Euro pro Kubikmeter verbrauchtem Trinkwasser. Im Moment sind dafür noch 3,53 Euro fällig, also 1,36 Euro weniger.

Für eine vierköpfige Familie, die im Jahr 100 Kubikmeter Trinkwasser abnimmt, bedeutet die Erhöhung der Abwassergebühren Mehrausgaben in Höhe von 136 Euro. Der Jahresverbrauch an Trinkwasser liegt in der Region zwischen 20 und 30 Kubikmeter pro Person. Das Beispiel haben wir mit dem Mittelwert errechnet.

Teurer wird allerdings auch die Entsorgung von Fäkalschlamm. Auch das haben die AZV-Vertreter gestern beschlossen. Dieser Schlamm fällt sowohl bei abflusslosen Gruben an, von denen es noch einige gibt, als auch bei vollbiologischen Kleinkläranlagen – dort allerdings in geringerem Umfang. Der Schlamm muss von den Grundstücken abgeholt und zur Aufbereitung ans Klärwerk nach Paudritzsch transportiert werden. Den Transport übernimmt ein Dienstleister, die Firma Reimann aus Oschatz. Deren Preise von 2002 waren für den Betrieb inzwischen nicht mehr wirtschaftlich. Die neue Ausschreibung gewann der bisherige Anbieter wieder. Allerdings haben sich Preise, die die Kunden 2017 übernehmen müssen, nahezu verdoppelt. Sie steigen von 7.20 Euro pro Kubikmeter Klärschlamm auf 14,04 Euro. Dieser Preis gilt für zwei Jahre. Die übrigen Abwassergebühren ändern sich 2018 wieder. Dann wird das Einleiten von Regenwasser extra berechnet.

