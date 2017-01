Starker Nachwuchs für die Feuerwehr Es gibt sogar Wartelisten, so dass die Jugendwarte viel Fingerspitzengefühl haben müssen.

Radebeuls Stadtwehrleiter Roland Fährmann. © SZ-Archiv/R.

„Wir haben keine Nachwuchsprobleme“, sagt Radebeuls Stadtwehrleiter Roland Fährmann. Während andere Wehren im Umfeld darum kämpfen, ihre Mitgliederzahlen stabil zu halten, sieht es in den vier Ortsfeuerwehren der Lößnitzstadt gut aus für die Zukunft.

So sind in Kötzschenbroda 26 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr aktiv, in Ost 22, in Wahnsdorf 16 und in Lindenau 18. Unter den insgesamt 82 jungen Leuten sind es 16 Mädchen.

Sie würden sogar recht gern noch mehr künftige Retter aufnehmen, sagt der Stadtwehrleiter. Doch die Gerätehäuser geben das fast nicht her. Und man wolle mit den Nachwuchskräften nun auch nicht in die letzte Abstellkammer gehen. Auch unter diesem Gesichtspunkt sei es wichtig, dass jetzt die Vorbereitungen für die neue Wache in Ost vorangehen. Denn Interessenten, die bei der Wehr mitarbeiten und sich den anspruchsvollen Aufgaben stellen wollen, gebe es viele.

Was letztlich dazu geführt hat, dass jetzt schon Wartelisten bestehen. Die Jugendwarte arbeiten da mit großem Fingerspitzengefühl. Sie wollen natürlich alle gern nehmen, so Roland Fährmann. Doch es gehe ja nicht nur um die zahlenmäßige Stärke, sondern vor allem auch darum, den jungen Menschen etwas rüberzubringen, ihnen Wissen und Können zu vermitteln.

Deshalb werde in den Ortswehren versucht, die Jugendfeuerwehrleute nach Möglichkeit schon mit 16 Jahren in die aktive Abteilung zu übernehmen.

